Investigan extraña muerte de un niño de 3 años en Barrancabermeja

Un menor de 3 años con aparentes signos de violencia habría muerto luego de llegar en extrañas condiciones a un centro médico en la ciudad de Barrancabermeja.

Las autoridades actualmente investigan la muerte del menor quien fue trasladado a la clínica San Nicolás por parte de familiares. El menor se encontraba en grave estado de salud y con signos de deshidratación.

Por su parte, el secretario de salud de Barrancabermeja, Luis Fernando Castro, indicó que el menor llegó en muy mal estado de salud a la clínica.

Al parecer, y según informó el funcionario, el niño habría podido ser víctima de abuso sexual, pues el parte médico habría identificado extrañas condiciones.

“Ingresa en shock hipovolémico por deshidratación aguda severa. Los médicos inician reanimación con liquido endovenoso que no fue posible tener acceso venoso por lo deshidratado, le hacen hidratación intranal y en la valoración intranal encuentran que al parecer tiene dilatación anal por lo que al médico le da sospecha que el niño puede haber sido abusado. Él lo coloca así en el informe para que lo investiguen, no quiere decir que el niño haya muerto por abuso sexual, no sabemos por qué fue que murió el niño, será medicina legal la que establezca las razones de su muerte”, dijo Castro.

El caso fue conocido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que indicó que el menor presuntamente habría muerto por violencia.

“Tras lamentar el fallecimiento de un niño de 3 años que falleció presuntamente por violencia, en hechos ocurridos en Barrancabermeja, Santander, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) brinda acompañamiento psicosocial a la familia”, informó la directora del ICBF en Santander, Martha Patricia Torres.

De igual manera, se conoció que el ICBF designó un equipo de la Defensoría de Familia del Centro Zonal La Floresta. Este se habría desplazado hasta la vivienda donde vivía el niño para brindar apoyo a sus padres.

La directora del ICBF también aclaró que “allí se logró establecer que el niño tiene dos hermanas menores de edad que no conviven en ese núcleo familiar”.