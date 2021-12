Infante de marina mató a tres compañeros y luego se quitó la vida

Al menos cuatro infantes de marina colombianos murieron este sábado en un batallón en la isla de San Andrés.

Al parecer, uno de los uniformados les disparó y luego cometió suicidio, informaron fuentes castrenses.

”En las instalaciones del Batallón de Policía Naval Militar No, 11, localizadas en la Isla de San Andrés, presuntamente, un infante de marina accionó un arma ocasionando el fallecimiento de tres de sus compañeros y heridas en un soldado del Ejército. Posteriormente, al parecer, acabó con su propia vida”, detalló la Armada en un comunicado.

La información agregó que el uniformado herido se está recuperando en un centro médico de la isla, ubicada en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y que los cuerpos de los cuatro fallecidos serán trasladados a sus ciudades de origen.

”Nos duele profundamente lo sucedido al interior de las instalaciones del comando de la @ArmadaColombia en la isla de San Andrés, donde 4 héroes perdieron la vida”, escribió en Twitter el presidente colombiano, Iván Duque.

Agregó: “A las familias les expresamos nuestra solidaridad y el compromiso de esclarecer rápidamente este lamentable hecho”.

Las Fuerzas Militares colombianas acompañarán a las familias de los fallecidos y apoyan las investigaciones de las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido.

