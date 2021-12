Duque volvió a aclarar que ‘Otoniel’ fue capturado: “Gobierno no negocia con bandidos”

Presidente de la República, Iván Duque Márquez, defendió este jueves el operativo de la Fuerza Pública colombiana contra el capo del ‘Clan del Golfo’, alias ‘Otoniel’, y que tuvo como resultado la captura del narcotraficante.

En el saludo de Navidad a las tropas en el Centro Nacional de Entrenamiento, en este fuerte militar, el mandatario aclaró que alias ‘Otoniel’ cayó en la Operación Osiris, el esfuerzo final de años de inteligencia, seguimientos e infiltraciones exitosas de las autoridades en los círculos de vigilancia del delincuente.

“Y esos bandidos, como alias ‘Otoniel’, a esa sabandija, que ha salido a decir por ahí que no lo capturaron ¡No se equivoque! que ha salido a decir que estaba negociando con el Gobierno, que no se equivoque, porque este Gobierno no negocia con bandidos, no ha negociado con bandidos y no negociará jamás con bandidos”, afirmó el Presidente.

Reiteró que fue capturado por un triunfo de toda la Fuerza Pública del país, de las fuerzas militares y de policía, y recordó al policía Edwin Guillermo Blanco, quien murió en el operativo contra el capo. “En esta operación cayó uno de nuestros héroes, que hoy honramos, y que desde el cielo nos acompaña. Aquí a los bandidos se les confronta y se les vence”.

El presidente Duque recordó, además, la expresión de los romanos acerca de cómo la fortuna premia a los audaces: ‘Audaces fortuna iuvat’. Y cómo la Fuerza Pública colombiana ha sido audaz para desmantelar y combatir al crimen organizado en el país.

“Esa audacia se construye de todas las fuerzas, no hay victorias individuales; una gran victoria colectiva; la audacia significa sorprender al enemigo; significa no hacerse sentir del enemigo; el premio de esa audacia está en liberar a nuestro territorio de símbolos del mal y generar confianza perenne en toda nuestra nación”, afirmó, al recordar los golpes y desmantelamiento de ‘Los Pelusos’, ‘Los Puntilleros’ y la estructura de mando del ‘Clan del Golfo’.

“Este año capturamos a Otoniel, al narcotraficante más peligroso de este siglo; dimos de baja a alias Fabián y neutralizamos a otros 87 cabecillas que salieron de circulación, otra victoria colectiva”, manifestó.

Declaración a medios

El presidente Duque conversó momentos antes de la ceremonia del saludo de Navidad, con representantes de los medios de comunicación y reiteró, una vez más, que alias ‘Otoniel’ fue capturado.

“Primero, ahí ya quedó desmentida esa sabandija, ese sinvergüenza, ese miserable. Ese miserable fue capturado en una operación en unos videos que ustedes vieron cómo fue la presión de la Fuerza Pública, la presencia. Hoy está claro que ese sinvergüenza no debería, nunca, entrar a la JEP; ese sinvergüenza es un narcotraficante, ha sido uno de los peores criminales que tiene nuestro país”, enfatizó.

Aseguró que el camino a seguir para el delincuente es la extradición a Estados Unidos y después de que cumpla su condena por narcotráfico, retorne a Colombia a responder ante la justicia “por los crímenes de lesa humanidad que cometió”.

“Entonces, que no venga ahora a presentarse como un manso corderito; un asesino de líderes sociales, ha sido asesino de niños, ha sido reclutador de niños, ha sido abusador de menores; entonces, lo que le corresponde a ese sinvergüenza, a esa sabandija es irse extraditado, cumplir su pena, y aquí lo seguimos esperando para que venga a responderle después a la justicia colombiana”, dijo.

El jefe de Estado enfatizó en que el combate al ‘Clan del Golfo’ se da desde el primer día de Gobierno. “Es que nosotros no negociamos paz con narcotraficantes, aquí los narcotraficantes se someten. Los narcotraficantes no negocian, a los narcotraficantes uno los enfrenta, los confronta y los extradita, y –además– los mete a la cárcel”, concluyó.