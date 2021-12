Ana Victoria Beltrán: “El Nuevo Liberalismo no es un partido de hermanos sino de Padres e hijos”

La actriz, Ana Victoria Beltrán, quien aspira a llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá, por el Nuevo Liberalismo publicó, este jueves, un curioso video en el que compara su movimiento político, con la serie que protagonizó por 16 años ‘Padres e Hijos’.

“El Nuevo Liberalismo no es un partido de hermanos, sino de Padres e hijos”, escribió.

También pidió que detuvieran en acoso en redes. “Bájenle al matoneo, dejen de quejarse de los políticos y más bien entremos a la política para generar un cambio. Cámara por Bogotá, Nuevo liberalismo #107 @NvLiberalismo #Equipoparalagente”, añadió.

El video arranca con el famoso cabezote de entrada de la serie que cautivó a los colombianos por más de 17 temporadas.

En el clip, Ana Victoria en su papel de Daniela Franco abrió las puertas de su casa. “Veo mucho alboroto en las redes sociales por mis novedades en la política. Lo más lindo es que algunos dicen que soy facha y goda ¿Goda yo? Que cambié 13 veces de novio. Es más Los hice famosos. Goda yo que salí en la portada de la Revista Soho”, sostuvo.

Envío un mensaje a las personas que la atacan en redes por sus decisiones políticas. “Mi nombre es María Victoria Beltrán y estoy aquí para decirles que no está bien matonear gente”, advirtió.

Y añadió que “créame ya yo estoy curtida con esto del matoneo. Hay miles que el matoneo los destruye, les causa inseguridades porque son personas y simplemente no está bien. Ahora hablemos de mi ¿Cuál es mi crimen? ¿Qué me metí a la política? Aquí estoy muy orgullosa. Nos quejamos de los políticos y no damos un paso al frente. Hay de dejar de tirar la piedra y esconder la mano. Soy una ciudadana que quiere trabajar por la democracia como lo he estado estos últimos años apoyando fundaciones y temas de inclusión, construyendo empresa”.

Además destacó que la lista está liderada por mujeres como Mabel Lara y por otras como Sandra Borda, Yolanda Perea, entre otras.

Cabe recordar que la actriz es empresaria y dirige un estudio de cine y televisión en Bogotá, y ahora será parte de la lista del Nuevo Liberalismo con el número 107.

El particular video de campaña ha generado cientos de reacciones en redes.