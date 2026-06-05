El grave delito que lleva al cantante Blessd a una audiencia de imputación de cargos

El cantante de música urbana Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, deberá comparecer ante las autoridades judiciales el próximo 9 de junio en una audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, dentro de una investigación que lo vincula con un presunto caso de secuestro extorsivo agravado, además de señalamientos por amenazas y lesiones personales.

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La diligencia judicial fue programada para las 6:30 de la tarde y hace parte de un proceso que se originó tras varias denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la Nación. El caso está en manos del fiscal 14 Especializado del Gaula de Medellín, despacho que asumió la investigación desde enero de 2025.

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La denuncia principal fue interpuesta por Iván Andrés Galindo Navia, conocido en la industria musical por ser el mánager del cantante Pirlo. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido en 2021, aunque las denuncias comenzaron a tomar fuerza públicamente desde 2022.

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El abogado de las presuntas víctimas, Sebastián Gutiérrez, confirmó la citación judicial y señaló que la decisión representa un avance en el proceso. Según explicó, “como representantes de las víctimas, recibimos con satisfacción esta decisión judicial. El próximo 9 de junio de 2026 se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra Blessd, Dímelo Jara y otros investigados”.

De acuerdo con la información revelada durante la investigación, la denuncia está relacionada con hechos que habrían ocurrido tras la grabación del videoclip de la canción WYA Remix Black and Yellow, realizada el 21 de mayo de 2024, en la que participaron varios artistas del género urbano.

Una declaración jurada fechada el 11 de febrero de 2025 y divulgada por medios nacionales señala que, después de las grabaciones, Pirlo, su representante y miembros de su equipo habrían sido citados a una vivienda en Medellín donde se encontraban Blessd, su representante Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara, personal de seguridad y otros hombres que posteriormente llegaron con el rostro cubierto.

Según el relato entregado por el denunciante, las personas presentes habrían sido sometidas a intimidaciones y restricciones de su libertad. En su testimonio aseguró que los presentes les exigían información sobre el supuesto robo de joyas y otros objetos de valor.

En la declaración conocida por las autoridades, el denunciante relató que Blessd supuestamente “dirigía, interrogaba, intimidaba y golpeaba” a quienes se encontraban en el lugar. Asimismo, afirmó que el cantante le reclamaba la devolución de cadenas y relojes mientras lo insultaba y presuntamente lo agredía físicamente.

La denuncia también sostiene que algunas de las víctimas fueron obligadas a permanecer encerradas en un baño y que hombres armados habrían realizado amenazas para obligarlos a entregar sus teléfonos celulares y las claves de acceso a los dispositivos.

A estas acusaciones se sumó posteriormente el testimonio de Andrés Sánchez, exparticipante de Yo Me Llamo conocido por su imitación del cantante Ozuna. Sánchez aseguró que fue citado a un estudio de grabación en Medellín junto a un imitador de Blessd y que allí habría sido intimidado, golpeado y amenazado con un arma de fuego para firmar un documento en el que se comprometía a dejar de realizar presentaciones artísticas.

El exconcursante afirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía en 2022 y decidió hacer pública su versión después de que se conocieran las acusaciones realizadas por Pirlo y su representante. Además, solicitó a las autoridades investigar los hechos al considerar que existirían similitudes entre los diferentes testimonios conocidos hasta el momento.

Además de Blessd, a la audiencia también fueron citados Santiago Jaramillo Morán, Laura Moreno Restrepo y Julián David Giraldo Arboleda, quienes aparecen como indiciados dentro del proceso.

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Será durante la audiencia del próximo 9 de junio cuando la Fiscalía exponga formalmente los elementos de prueba recopilados y determine si avanza con la imputación por el presunto delito de secuestro extorsivo agravado, un caso que ha generado gran atención en la industria musical colombiana debido a la notoriedad de los involucrados.