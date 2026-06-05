Día Mundial del Medio Ambiente: hospital en Medellín sorprende al albergar más de 560 árboles y 38 especies de fauna silvestre

En medio del concreto, el tráfico y la intensa actividad urbana del centro de Medellín, existe un lugar donde la naturaleza sigue encontrando refugio. Se trata del Hospital San Vicente Fundación Medellín, una institución reconocida por su trayectoria en la atención médica, pero que hoy también se destaca por convertirse en uno de los principales espacios de biodiversidad urbana de la capital antioqueña.

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En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el hospital presentó una innovadora guía ilustrada de fauna que documenta las especies que habitan y transitan por sus instalaciones, una iniciativa que busca fortalecer la educación ambiental, promover la conservación de los ecosistemas urbanos y generar conciencia sobre la importancia de proteger las diferentes formas de vida presentes en las ciudades.

Guacamayas, colibríes e iguanas: el tesoro natural que esconde un hospital en Medellín

La iniciativa cobra especial relevancia al conocerse que el centro hospitalario alberga cerca de 560 árboles, alrededor de 100 especies vegetales y un ecosistema conformado por al menos 38 especies de fauna silvestre, entre ellas 33 especies de aves, tres mamíferos y dos reptiles.

Un refugio natural en pleno corazón de Medellín

Aunque para muchos resulta difícil imaginar fauna silvestre en una zona altamente urbanizada, los jardines y senderos del hospital se han convertido en un verdadero corredor biológico para numerosas especies.

Guacamayas, gavilanes, colibríes, iguanas, ardillas y aves migratorias encuentran allí alimento, refugio y condiciones adecuadas para sobrevivir en medio de una ciudad cada vez más densificada.

El inventario ambiental realizado por la institución identificó especies emblemáticas como el bichofué, la tángara roja, la reinita de manglar, la ardilla colorada, el murciélago frugívoro gigante y la iguana verde.

Además, el campus mantiene una conexión estratégica con importantes espacios ecológicos de Medellín, como el Jardín Botánico y la Universidad de Antioquia, fortaleciendo el tránsito y la conservación de diferentes especies.

Suministrada Foto Día Mundial del Medio Ambiente: hospital en Medellín alberga 560 árboles y 38 especies de fauna silvestre.

La riqueza vegetal también es notable. Entre los árboles identificados se encuentran palmas reales, acacias amarillas, almendros, guayacanes y diversas especies frutales que sirven como fuente de alimento para aves y polinizadores.

La biodiversidad también hace parte del cuidado de la vida

Para el Hospital San Vicente Fundación Medellín, la protección de la naturaleza está estrechamente ligada a su misión institucional.

La ingeniera ambiental de la entidad, Paula Andrea Giraldo Molina, destacó que la conservación de este ecosistema urbano forma parte del compromiso histórico de la organización con la vida.

La profesional afirmó que, así como durante 113 años el hospital ha trabajado por el bienestar de los pacientes, también ha asumido la responsabilidad de proteger el entorno que lo rodea.

Según expresó, “así como durante 113 años hemos cuidado a los pacientes y trabajado por devolverlos sanos a sus hogares, también hemos asumido la responsabilidad de cuidar el entorno en el que estamos. Conocer las especies que habitan aquí nos permite protegerlas y conservar este espacio como un refugio de vida en medio de la ciudad”.

Una guía para reconocer y proteger las especies urbanas

Como parte de esta apuesta ambiental, la institución lanzó una guía ilustrada de fauna, elaborada inicialmente con dibujos hechos a mano y posteriormente intervenidos digitalmente.

El documento reúne ilustraciones y descripciones científicas de especies como el gavilán pollero, el colibrí garganta negra, la eufonia piquigruesa, las loras amazónicas, el currucutú y las guacamayas, además de mamíferos y reptiles presentes en el entorno hospitalario.

La publicación busca convertirse en una herramienta de divulgación científica y apropiación ciudadana, permitiendo que visitantes, pacientes, colaboradores y habitantes de Medellín reconozcan la riqueza natural que existe en espacios urbanos.

Para Ana María Londoño Rivera, jefe de Cooperación y Donaciones del hospital, este proyecto también busca cambiar la forma en que las personas perciben la relación entre ciudad y naturaleza.

La directiva señaló que “muchas de estas especies estaban aquí antes que nosotros. Este ejercicio busca reconocerlas, mirarlas y entender que también hacen parte de este lugar. El Hospital es refugio de vida para las personas, pero también para otras especies que encuentran aquí un hábitat seguro en medio del entorno urbano”.

Un compromiso ambiental con impacto en la salud

El proyecto se desarrolla en un contexto mundial marcado por la pérdida acelerada de biodiversidad y el deterioro ambiental de las grandes ciudades.

Por esta razón, la institución ha fortalecido programas de mantenimiento de zonas verdes, monitoreo fitosanitario, gestión ambiental hospitalaria y manejo responsable de residuos.

Además, cada vez más colaboradores, pacientes y visitantes participan activamente en el reporte de avistamientos y en el cuidado de jardines y árboles presentes en el campus.

Desde el área ambiental insisten en que la sostenibilidad ya no puede verse como un asunto secundario, sino como un componente esencial de la salud pública y del bienestar colectivo.

A sus 113 años de historia, el Hospital San Vicente Fundación Medellín demuestra que la protección de la vida no solo ocurre dentro de los consultorios y salas de atención. También se construye conservando los ecosistemas que permiten que la naturaleza siga abriéndose paso en medio de las grandes ciudades, convirtiendo este espacio en uno de los más importantes refugios de biodiversidad urbana en Medellín.