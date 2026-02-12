Anuncian fecha de audiencia de Acusación contra Daniel Quintero Calle y los 12 funcionarios por escándalo del lote de Aguas Vivas

Se conoció que este viernes 13 de febrero desde las 8:30 de la mañana, se llevará a cabo la Audiencia de formulación de acusación contra el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, nueve (9) exfuncionarios de su administración y tres (3) particulares, por su presunta participación en el caso del lote Aguas Vivas.

La audiencia se realizará en el Juzgado 22 Penal del Circuito de Medellín, en donde la Fiscalía General de la Nación presentará el escrito de acusación que tiene cerca de 144 páginas.

También le puede interesar: Aguas Vivas: El escándalo urbanístico que sacude a Medellín

Audiencia de Daniel Quintero Calle por audiencia de Acusación por escándalo del lote de Aguas Vivas

Según Caracol Radio, el ente acusador presentará cerca de 4.000 pruebas, evidencia física y testimonios recopilados durante la investigación.

La emisora conoció el documento en el que se detalla el presunto entramado jurídico y administrativo que habrían realizado para favorecer económicamente a particulares mediante la reversión de la cesión gratuita del predio Aguas Vivas, ubicado en una zona protegida de El Poblado.

De acuerdo con la Fiscalía, desde la Alcaldía se intentó modificar la naturaleza jurídica de un contrato de cesión gratuita suscrito en 2019 como obligación urbanística, con el propósito de justificar un pago cercano a los 40.509 millones de pesos de recursos públicos.

Las pruebas incluyen documentos oficiales, actas de reuniones del Comité de Conciliación, decretos, resoluciones, conceptos técnicos y jurídicos, fotografías, testimonios, denuncias de veedurías ciudadanas y advertencias emitidas por organizaciones como Todos por Medellín y por la actual administración distrital.

El Decreto 412 de 2023 que firmado por Daniel Quintero Calle es con el que modificaban las condiciones de uso del suelo del predio Aguas Vivas.

Ese acto administrativo fue el que alteró parcialmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) sin contar con la debida autorización del Concejo de Medellín, lo que habría vulnerado competencias constitucionales y permitido que el lote se valorizara hasta en un 2.000 %.

La Fiscalía aseguró que Quintero actuó en coautoría con su entonces secretario general, Fabio Andrés García Trujillo, para gestionar los actos que facilitaran la restitución del lote a particulares y habilitaran su desarrollo urbanístico en condiciones que el POT vigente no permitía.

En el escrito conocido dice: “al momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica, los acusados estaban en capacidad de comprender la ilicitud de la conducta y tenían capacidad de determinarse de acuerdo con esa comprensión”.