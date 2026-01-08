Golpe al contrabando: la Dian incautó en Medellín 40 mil accesorios para vehículos valorados en $500 millones

En desarrollo de la estrategia nacional para fortalecer los controles aduaneros y frenar el contrabando, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), seccional Medellín, en articulación con la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), evitaron el ingreso ilegal al país, con fines de comercialización, de un cargamento de repuestos para vehículos.

En un operativo que se realizó en una bodega del sector de Belén, al occidente de la capital paisa, las autoridades aduaneras aprehendieron un cargamento compuesto por cerca de 40 mil accesorios de audio y video para automóviles, elementos valorados en cerca de 500 millones de pesos.

Entre la mercancía aprehendida se encuentran sistemas de bloqueo, alarmas para vehículos, cámaras de reversa, luces LED, pantallas, altavoces y otros dispositivos electrónicos, que habrían ingresado al país sin cumplir los requisitos legales exigidos por la normativa aduanera.

El operativo se realizó tras labores de inteligencia, perfilamiento de riesgos y análisis de información, mediante el uso de herramientas tecnológicas de analítica de datos.

La Dian y la Polfa identificaron patrones irregulares que generaron sospecha de ser mercancía de contrabando, y antes de su comercialización se procedió a su inspección.

Las autoridades adelantan actuaciones administrativas y de investigación para establecer la responsabilidad de los propietarios de los elementos confiscados y otros actores de la cadena de distribución de los productos ingresados ilegalmente al país.

Esta semana, el trabajo conjunto de la Dian y la Polfa permitió la confiscación de un cargamento de 25 cañones para armas de fuego que ingresó de manera ilegal al país a través del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá.

Las autoridades aduaneras han denunciado que el contrabando de diferentes mercancías que ingresan ilegalmente al país puede superar los $8 billones anuales.