Qué dolor: En el incendio en La Estrella murieron 4 mascotas y quedaron destruidas 6 viviendas

Este viernes, 19 de diciembre, se registró un voraz incendio en la carrera 50, entre las calles 96 y 98,zona industrial Sierra Morena, en el municipio de La Estrella, Antioquia. La emergencia dejó un balance en el que cuatro mascotas perdieron la vida y en total 6 viviendas quedaron destruidas.

En el incendio también un bombero de Medellín resultó herido, aunque de menor gravedad en las piernas.

El fuego se extendió por gran parte del sector, en donde se encuentran ubicadas varias empresas dedicadas a la fabricación y almacenamiento de pinturas y productos químicos. En total se afectaron seis viviendas afectadas, cuatro mascotas muertas y un bombero de Medellín herido.

Las autoridades confirmaron que para controlar la emergencia tuvieron el apoyo de los cuerpos de bomberos de Sabaneta, Itagüí, Bello, Caldas y Medellín.

Asimismo, se pidió el respaldo de un carrotanque del Cuerpo de Bomberos de Bello, que apoyó las labores con siete unidades. De igual manera, la Alcaldía pidió la cooperación de la Cruz Roja, la Defensa Civil y la Policía Nacional.

“No hay pérdidas humanas, solamente la pérdida de algunas mascotas, tres perros y un gato. Las causas del incendio ya serán materia de investigación”, dijo el alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez.

Durante la emergencia, los habitantes del lugar también colaboraron con las autoridades intentando controlar el incendio con baldes de agua, ya que varias viviendas fueron alcanzadas por las llamas.