Homenaje en medio del dolor: Padre llevó la foto de su hijo fallecido en el accidente de bus del Liceo Antioqueño al clásico paisa por la final de la Copa Colombia

Papá de uno de los estudiantes del Liceo Antioqueño que murió en accidente lo llevó en foto a la final. (Foto: captura de video Win Sports)

En medio de la tristeza por la pérdida y de una final empañada por disturbios, un poderoso gesto de amor y memoria se robó las miradas durante el clásico paisa que definió la Copa BetPlay 2025 en el estadio Atanasio Girardot. El padre de uno de los estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, fallecidos en el trágico accidente de bus ocurrido en Remedios, Antioquia; llevó la foto de su hijo para que, simbólicamente, pudiera cumplir el sueño de asistir por primera vez a un DIM con Nacional.

El hombre, padre de Matías Berrío, una de las 17 víctimas mortales del siniestro vial que cobró la vida de 16 estudiantes y del conductor del bus, asistió a la final acompañado también del recuerdo de Mariana Galvis, novia de su hijo y también fallecida en el accidente.

Padre llevó la foto de su hijo fallecido a la final del DIM y Nacional

Él era hincha de Atlético Nacional; ella, del Deportivo Independiente Medellín. Juntos, por primera vez estuvieron en un clásico paisa.

El emotivo momento quedó registrado en un video grabado y difundido en redes sociales por Win Sports, donde el padre explicó que en vida nunca permitió que su hijo asistiera a un clásico por razones de seguridad, una decisión que cobró un significado aún más profundo tras los disturbios registrados al final del encuentro.

“Siempre quiso venir a un clásico y nunca lo dejé. Hoy (miércoles 17 de diciembre) le queríamos dar el homenaje de que viniera a un clásico por primera vez ya de esta manera y vea… Ella era hincha del DIM y no peleaba, y este estuvo hasta en la escuela de Nacional”, relató el padre, visiblemente afectado.

En su testimonio, también recordó la historia de amor entre ambos jóvenes y el simbolismo de su homenaje: “Él era muy hincha de Nacional, jugaba en Nacional, íbamos a los partidos, llevaban dos años de novios… entonces se murieron juntos, los velamos juntos, los enterramos juntos. Si se puede vivir en convivencia, vea, dos niños, cada uno hincha de un equipo de Antioquia y vea… los traje pa’ que vieran esto y mire…”, concluyó.