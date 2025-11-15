Conmoción en pueblo de Antioquia tras denuncia de abuso sexual a mujer de 70 años

Indignación en Marinilla, Antioquia, ante la reciente denuncia de presunto abuso sexual a una mujer de 70 años, que ha generado gran conmoción en la comunidad. La familia de la víctima fue la encargada de presentar la denuncia ante las autoridades, quienes actualmente están en la búsqueda del responsable.

¿Cómo ocurrieron los hechos?Según informó la Policía de Antioquia, los hijos de la adulto mayor acudieron a las oficinas policiales para denunciar un acto reprobable: un hombre desconocido abusó sexualmente de su madre. La víctima relató que el incidente ocurrió cuando se desplazaba sola por una zona semirural en el sector Alcaravanes.

Familia de víctima denuncia acto violento que generó gran conmoción en el municipio.

La señora explicó a sus hijos que el agresor le tapó la boca y la llevó a un matorral, donde la violó de forma violenta. Además del abuso, el atacante le robó el dinero que portaba y huyó del lugar. Aunque inicialmente no denunció, con el tiempo la mujer se decidió a contar lo ocurrido, mostrando una gran valentía para buscar justicia.

Luego de la denuncia, la víctima fue llevada a un hospital local, en donde se le realizó un examen médico que confirmó el abuso. En ese momento, se activó la Línea Púrpura, un mecanismo de atención especializado para casos de violencia sexual, y unidades de la Policía de Antioquia se desplazaron al lugar para tomar declaraciones, realizar la denuncia formal y brindar acompañamiento psicosocial y jurídico a la víctima.

El coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, expresó que “estamos asistiendo a una persona de 70 años que estaba desplazándose por zona rural. Lo que informa es que un sujeto la abordó y la accedió carnalmente. Desafortunadamente, este hecho también ha generado consternación en el municipio".

Las autoridades también señalaron que, tras la denuncia, la víctima guió a los investigadores hasta el punto donde ocurrieron los hechos. Allí, lograron recuperar tres videos de cámaras de seguridad, lo que permitió identificar a un sospechoso que está siendo cotejado con la descripción proporcionada por la víctima. Actualmente, la investigación continúa para dar con el paradero del agresor y esclarecer completamente el caso.

Este hecho ha generado una profunda indignación en Marinilla, evidenciando la necesidad de fortalecer las acciones de protección y justicia para las víctimas de violencia sexual en la región.