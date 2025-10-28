Falleció el empresario más longevo de Colombia: el centenario y famoso dueño de Haceb

Colombia despide con respeto y admiración a José María Acevedo Alzate, el fundador de la empresa de electrodomésticos Haceb, quien falleció este lunes 27 de octubre de 2025, a los 106 años de edad. La noticia fue confirmada por su familia y la junta directiva de Haceb mediante un comunicado en el que destacaron su legado humano y empresarial.

“Don José María, como cariñosamente lo llamaban, fue un gran ser humano, cuya sencillez y vocación de servicio hacia los demás le permitieron construir una empresa sólida y querida por los colombianos”, señaló la compañía. “Aunque nunca se está preparado para decir adiós, como compañía lo despedimos con el corazón y con el firme propósito de preservar su legado”, agrega el comunicado.

Nacido el 2 de agosto de 1919 en Medellín, Acevedo creció en una familia humilde del oriente de la ciudad. Debido a las limitaciones económicas, solo pudo estudiar hasta sexto grado, pero desde joven demostró una gran curiosidad técnica. Su primer empleo fue como mensajero en un taller de reparación de electrodomésticos, experiencia que marcaría el inicio de una vida dedicada a la innovación y al trabajo constante.

En 1940, con apenas 21 años, decidió abrir su propio taller de reparación en un pequeño garaje del centro de Medellín. Con el paso del tiempo, ese modesto emprendimiento se transformó en Haceb, una de las empresas más emblemáticas de Colombia. Actualmente, la compañía cuenta con más de 3.500 trabajadores, ocupa 300.000 metros cuadrados en Copacabana (Antioquia) y produce anualmente cerca de 2,5 millones de electrodomésticos.

En su homenaje, Haceb recordó a su fundador como “un visionario que entendió que hacer empresa era también construir país, privilegiando siempre la calidad de vida de sus colaboradores y sus familias”.

“Hoy nos quedamos con el recuerdo de don José, apasionado por las máquinas y los edificios que dieron vida a sus plantas de producción. Un hombre honesto, justo y servicial, que nos enseñó que la familia es el corazón de todo proyecto. Nos deja la responsabilidad de continuar una historia marcada por el liderazgo, la calidad y el servicio”, concluyó la empresa.

El país recuerda hoy a José María Acevedo Alzate como un ejemplo de emprendimiento, humanidad y compromiso social, pilares que seguirán guiando el camino de Haceb y de las generaciones que inspiró.