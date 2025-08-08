Gobernador hizo llamado y curiosa propuesta a los antioqueños para celebrar el día de la independencia

Propuesta del gobernador de Antioquia para celebrar el día de la independencia el 11 de agosto.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, publicó un video a través de sus rede sociales para hacerle una invitación a todos los antioqueños para que este 11 de agosto saquen sus banderas, verde y blanco, y las ubiquen en todas partes.

Este lunes se celebran los 212 años del día en el que se declaró la autonomía de Antioquia de la Corona Española, bajo el liderazgo de Juan del Corral en Santa Fe de Antioquia.

Petición del gobernador para celebrar el día de la independencia de Antioquia

“Antioqueños, este lunes 11 de agosto, celebramos la independencia de Antioquia. Es un día para conmemorar la libertad y abrazar todas nuestras tradiciones. Los invito a izar nuestra bandera en su casa, en el negocio, en el colegio, en la universidad”, dijo el mandatario.

Además, para aquellos que podrían tener la excusa de no tener la bandera, dijo “también pueden dibujarla en un papel y pegarla en las ventanas, ponerla en sus estados de WhatsApp y en las redes sociales”.

Según Rendón, este es un homenaje al verde y blanco, pero también dijo que “es un reconocimiento a nuestros soldados y policías por su valor, por su vocación de servicio, que todos se enteren del orgullo que representa para cada uno de nosotros haber nacido en esta tierra. Feliz cumpleaños Antioquia, en tu aniversario de independencia número 212″.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Mi gober... Es un privilegio ser antioqueño.... ANTIOQUIA FEDERAL“, ”Excelente iniciativa“, ”Yo amo a mi Antioquia con todo mi corazón“, ”Un gran orgullo, gran homenaje a Antioquia.... Mi tierra hermosa“, ”Viva mi hermosa Antioquia que orgulloso ser antioqueñoo…“ y ”Gracias señor Gobernador por defender y querer y trabajar tanto por ANTIOQUIA Dios lo bendiga Dios lo bendiga“.