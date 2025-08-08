Atentos runners: eviten caer en estafas, así puede participar en Maratón Medellín 2025.

La Maratón Medellín anunció reafirma su compromiso de brindar una experiencia segura y transparente para todos los corredores, y en esta edición hace un llamado urgente a evitar caer en estafas relacionadas con la venta de cupos falsos o reventas no autorizadas.

La organización informó que personas inescrupulosas han intentado aprovechar el entusiasmo de los participantes para ofrecer inscripciones fraudulentas, lo que podría impedir la participación de quienes caigan en estas prácticas.

“Nuestro mayor deseo es que cada corredor viva la Maratón Medellín como una experiencia inolvidable desde el momento de su inscripción hasta cruzar la meta. Proteger la autenticidad de los cupos es proteger la ilusión y el esfuerzo de quienes se preparan todo el año para estar aquí”, afirmó Claudia Pérez, directora de operaciones de la Maratón Medellín.

¿Cómo identificar un cupo oficial en la Maratón de Medellín?

Todas las inscripciones y transferencias de cupo se realizan únicamente a través de los canales oficiales de la Maratón Medellín , disponibles en www.maratonmedellin.com .

Pérez resaltó que la inscripción no es simplemente un trámite administrativo: “Más que un número en la camiseta, una inscripción es el comienzo de una historia que termina al cruzar la meta. Queremos que todos los corredores vivan esa historia sin contratiempos, cuidando su inversión, su salud y el esfuerzo de meses de entrenamiento”.

La Maratón Medellín es reconocida como una fiesta del deporte que reúne a atletas profesionales, aficionados y visitantes de diferentes partes del mundo. Para la organización, garantizar que cada participante cuente con un cupo legítimo es fundamental para preservar la esencia del evento y evitar inconvenientes el día de la competencia.

Para más información sobre transferencias oficiales y canales autorizados, los interesados pueden ingresar a www.maratonmedellin.com y así asegurarse de que su participación en la Maratón Medellín sea completamente segura.