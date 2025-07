“Hoy no se hará justicia con Uribe”: Daniel Quintero insiste en que ahora se debe resetear la justicia

Daniel Quintero Calle dice que no habrá justicia con Álvaro Uribe

El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno y soborno en actuación penal llega la lectura del fallo en primera instancia este 28 de julio por la jueza del caso Sandra Heredia. El exalcalde de Medellín y precandidato Daniel Quintero Calle publicó un video a través de sus redes sociales para referirse a lo que considera que pasará.

La juez inició la extensa lectura del fallo desde las 8:30 am. y Quintero aseguró que “no se hará justicia con Uribe”.

Quintero aseguró que se debe resetear la justicia por caso de Uribe

“Hoy no se hará justicia con Uribe. Si lo condenan hoy, ya tienen cuadrada la prescripción en octubre. Sólo hay un camino: resetear la política y empezar por la justicia”, fue el mensaje que escribió Quintero en la publicación que hizo y con el que acompañó un video en el que se refiere al mismo tema.

En la grabación dice: “Me da pena ser de nuevo un ave de mal agüero, pero la verdad hay que decirla. Hoy no hay justicia con Uribe, llevan décadas presionando, amenazando a jueces, burlándose de la justicia, manipulando procesos y testigos. Incluso, si hoy lo condenan ya tienen la prescripción para el mes de octubre. Guarden este video. Solo hay un camino verdadero, resetear la política y empezar por la justicia”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Si usted quiere responsabilizar a Uribe por los falsos positivos, tiene que estar dispuesto a responsabilizar a Petro por el desfalco de la UNGRD. De lo contrario usted es un hipócrita, no busca justicia, lo suyo contra Uribe es simplemente personal“, ”Ya me enredé sobre por dónde vas a empezar Dani, decídete porfa“, ”Que pena decirle la verdad en la cara sr. pero usted si es un tremendo payaso" y "Ojalá algún día también se haga justicia con usted. El proceso de todo lo que robaste no puede quedar impune tampoco“.