“No dejemos que nos roben a Colombia”: Fico durante desfile militar en Medellín por el 20 de Julio

Este domingo, 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció durante el desfile militar que volvió a recorrer las calles de la capital antioqueña. El mandatario aseguró que este es un gesto desde las regiones para agradecerle a las fuerzas militares.

Además, aseguró que los colombianos no deben permitir que les roben la verdad, la libertad, ni la esperanza.

Fico le pidió a los colombianos que no se dejen robar la libertad

“Hoy, desde Medellín, le enviamos un mensaje claro al país. Un gesto desde las regiones para recordar la historia, agradecer a quienes nos cuidan y defender una verdad que algunos quieren borrar: la libertad no existe sin quienes la protegen", dice la primera parte del mensaje.

Además, agregó que “Hoy, 20 de julio, les pido algo: no dejemos que nos roben la esperanza. No dejemos que nos roben la verdad. No dejemos que nos roben a Colombia. Viva Colombia independiente. Viva la libertad“.

Gutiérrez celebró que el Desfile Militar del 20 de julio volviera a realizarse en la ciudad, como un evento que congrega familias y en el que la ciudadanía abraza y agradece el compromiso de la Fuerza Pública.

“Por eso, que hoy haya regresado el Desfile Militar a Medellín, no es solo recuperar una hermosa tradición. Es volver a mirar a los ojos a quienes cuidan esta patria y decirles: gracias. Es estar orgullosos de ver a nuestra Fuerza Pública marchar por nuestras calles”, agregó.

El desfile salió del barrio Belén Las Playas, desde el Aeroparque Juan Pablo II, en el occidente de Medellín, desde donde miles de personas, familias de toda la ciudad llegaron para aplaudir y fotografiar a los militares que marcharon con sus uniformes, el armamento y los vehículos con los que defienden a los ciudadanos.