“Estoy convencido de que vamos a ganar las próximas elecciones”: Daniel Quintero Calle

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y aspirante del petrismo a la presidencia, publicó un video a través de sus redes sociales para hacerle un llamado a todas las fuerzas progresistas del país porque aseguró que está convencido que ganarán las próximas elecciones de 2026.

A través de un extenso video Quintero envió un mensaje a todos los progresistas para que se unan y puedan ganar las próximas elecciones presidenciales en primera vuelta.

Daniel Quintero asegura que si se une el progresismo ganarán en primera vuelta las próximas elecciones

“Después de la última encuesta quiero dar un mensaje a todas las fuerzas progresistas, liberales, independientes y de izquierda a nivel nacional. Estoy convencido de que ganaremos las próximas elecciones. Incluso podemos hacerlo en primera vuelta si nos unimos. Las roscas que añoran volver al poder quisieran vernos divididos. No será así”, dice en la primera parte del video.

Luego aseguró que la consulta del Pacto Histórico debe recoger a todos los sectores que le dieron origen en las anteriores elecciones y que hay que buscar a “los verdes, liberales e independientes”.

Siguió diciendo que: “Somos la alternativa con más fuerza y energía tiene para derrotar al vicky-uribismo golpista en 2026. Ya los derrotamos antes y lo haremos de nuevo. Todos los días aumenta el número de personas que quieren un reseteo profundo a la política”.

Quintero insiste en que se debe cerrar el Congreso, se llame a una Asamblea Nacional Constituyente y que solucionará los problemas de salud y seguridad.

Además, curiosamente después que en la campaña a la Alcaldía de Medellín del 2019 en entrevista con PUBLIMETRO se presentó como independiente y negó que fuera cercano al presidente Gustavo Petro, hoy aseguró que hace parte del Pacto Histórico desde el 2016.

“Al Pacto no llegamos ayer. Lideré el plebiscito por la paz en Antioquia en 2016, voté por @petrogustavo en 2018, me elegí Alcalde de Medellín en 2019 como independiente, y en el 2022 mi movimiento no le apostó a la división sino a la unidad y se sumó al Pacto Histórico. Antioquia sumó votos fundamentales para elegir al Presidente Petro y empujar la lista del Pacto", aseguró.

Antes de terminar, aseguró que es víctima de “persecución de Vicky Dávila y su socio: Fico para sacarme de la Presidencia, es igual al que la derecha uso para sacar a Correa en Ecuador, a Lula en Brasil, a Kirchner en Argentina y al mismo Petro en Colombia”.

Y el video lo terminó diciendo: “Daniel Quintero, si Dios quiere, próximo Presidente de Colombia”.