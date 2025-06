Álvaro Uribe llegó a zona del desastre entre Bello y Medellín, pero parece que su presencia no fue bien recibida

El expresidente Álvaro Uribe decidió ir a la zona del deslizamiento entre el municipio de Bello y Medellín, en donde hace decenas de familias afectadas y donde se han logrado recuperar 22 cuerpos sin vida. Sin embargo, una habitante y afectada por la tragedia se le acercó para decirle que “no queremos políticos”.

El momento quedó captado en video y en este se observa a la mujer que se le acercó al líder del Centro Democrático y le dijo que solo querían que les respondieran por su gente.

Rechazan presencia de Álvaro Uribe en la zona de la tragedia entre Medellín y Bello

En las imágenes que circulan en las redes sociales se observa el encuentro entre el expresidente y una de las habitantes del sector que se le acercó para decirle que lo que necesitan es que les respondan.

“Por respeto, aquí tenemos muchos muertos, no queremos políticos, queremos que nos respondan por nuestra gente”, le dice la mujer afectada ante la presencia del exmandatario de los colombianos.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Esperaban a Francia Márquez??“, ”Solo aparecen en campaña. Permiten construir en zonas de riesgo, debido a que es negocio para las notarías y funcionarios de la alcaldía. Solo existe dinero para fiestas, pero para planes de vivienda?“, ”La gente se despertó y como lo disfruto . Solo fue por la foto y la gente quiere soluciones, no más politiquería, no más promesas incumplidas y no más muertos“, ”Esa que le dijo a Uribe que no querían políticos …. por qué no le hace el reclamo a su amado Petro que le importa tanto esa tragedia que no fue jajajaja así son nada que hacer" y "Tiene que llegar es con camión de ayudas, comida, colchones, agua, qué hace con ir con un poco de escoltas a nada“.