“Muy bien dotado”: Diana Osorio esposa de Quintero lo defendió de comentario de Felipe Zuleta

El periodista Felipe Zuleta, de la mesa de Blu Radio, ha estado muy activo a través de su cuenta de TikTok en donde publicó un video en el que se refirió a la Daniel Quintero, luego de la visita del presidente Gustavo Petro a la ciudad. El exalcalde le respondió al actual mandatario de Medellín, Federico Gutiérrez, diciéndole que era “mera loca”, lo que desató el dominó de reacciones, entre las que está la de su esposa, Diana Osorio.

PUBLICIDAD

El video de Zuleta que generó la reacción de la esposa fue en el que dijo que: “alias Pinturita, el señor Daniel Quintero, publicó una respuesta a Fico, en la que le dice ‘mera loca’. A ver, yo pertenezco a la comunidad LGBTI desde hace 30 años y nosotros los gays, jamás he intentado imponerle mis preferencias sexuales a nadie, desarrollamos un radar y tenemos un dicho ‘ojo de loca no se equivoca’. Pinturita, Pinturita, a mí los años me han enseñado que las personas entre más homofóbicas, más maricas. Entonces, le recuerdo aquel refrán que en la casa del ahorcado no se hable de la soga”.

También le puede interesar: Gobernador le respondió con contundente frase a Petro que dijo que “si Antioquia cambia, cambia Colombia”

Esposa de Daniel Quintero lo defendió de Felipe Zuleta diciendo que nunca le ha fallado y que está “muy bien dotado”

La esposa de Daniel Quintero Calle, Diana Osorio, le respondió a través de su cuneta de Twitter diciendo: "Estimado Felipe Zuleta: Tengo un marido que nunca me ha fallado además de estar muy bien dotado. Quizá lo que tienes es un amor frustrado con él y te entiendo. Pd: La cobardía no tiene género y para muestra, le tocó a Fico pedirte el favor de defenderlo. Mas valiente tú que él“.

Como respuesta, este martes, Zuleta le dijo que: “Me contestó en la red X su esposa, doña Diana Osorio, muy amable ella, y dice que Daniel Quintero, alias Pinturita nunca le ha fallado y que está muy bien dotado, qué bueno que esté bien servida. Con respecto a lo de bien dotado, me acuerdo yo de este refrán que dice: el que habla de lo que tiene es porque carece de ello. Además, me dice que yo tengo un amor frustrado por pinturita. Querida Diana, nunca he tenido ningún amor con nadie que tenga alias y mucho menos que esté imputado por delitos como la corrupción”.