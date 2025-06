“Decían que no podemos volver a las épocas de los 80 y los 90. Ya volvimos”: Federico Gutiérrez por caso Miguel Uribe Turbay

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre las medidas tomadas por la Unidad Nacional de Protección, UNP, con la negativa de fortalecer la escolta del senador y precandidato a la presidencia, Miguel Uribe Turbay, y que hoy está luchando por su vida tras un atentado ejecutado por un adolescente de 14 años que le disparó en la cabeza en dos oportunidades y una en una pierna.

Fico aseguró que “Yo ya estoy acostumbrado a lo que vivimos, pero ustedes saben y fue noticia en su momento cómo, inclusive, por orden de presidencia y a través de la UNP, ya hace pocos meses el desmonte de nuestro esquema de seguridad que fue superior al 60%“.

Fico aseguró que Petro se quiere quedar en el poder

“Esa es la intención de ellos, amedrentarnos, pero yo doy un mensaje claro: Yo no trabajo más o menos por si tengo una persona más o menos al lado. Yo tengo unas convicciones muy claras y siempre lo he hecho. Y aquí vamos a atacar a todo tipo de criminalidad. Vamos a enfrentar a todos los estructuras criminales más peligrosas que están en Medellín y que atentan contra nuestra gente", dijo el alcalde.

Además, continuó diciendo que “el gobierno nacional creyó que desmontando esquemas de seguridad nos iba a callar. Y no. Aquí seguimos. Y seguimos firmes. Tenemos claro lo que están haciendo. Ay donde hubieran hecho eso en cualquier otro gobierno con líderes de la oposición. El país tiene que abrir los ojos hacia donde nos llevan y sin lugar a dudas, yo se lo digo. Petro se quiere quedar el poder“.

“Están destruyendo las instituciones, que son las únicas que hacen que se preserve la democracia. Son las únicas, porque todos los que estamos aquí estamos de paso. Y vuelvo y le digo, algunos decían esta semana que no podemos volver a las épocas de los 80 y los 90. ¿Cómo así que no podemos volver? Si ya volvimos. El atentado contra Miguel Uribe que es por Dios", aseguró.

Luego fue enfático al decir que “no podemos estar hoy presos del miedo. Hoy Colombia tiene que ser más valiente que nunca y tenemos que dar esa lucha en defensa del país y de las instituciones. Esto traerá costos, todo lo que yo estoy diciendo acá. Que muchos otros no se atreven a hablar o yo si no me voy a quedar callado. Vendrán seguramente cuestiones judiciales, vendrán seguramente muchas otras cosas que tienen hoy la capacidad de hacerlo en el poder".