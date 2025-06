“El miedo no podrá detenernos”: Gobernador de Antioquia sobre atentado a Miguel Uribe Turbay

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, se pronunció por el atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay en Bogotá, cuando realizaba una conversación con ciudadanos en un parque del barrio Modelia, en la localidad de Fontibón. El mandatario de los antioqueños se refirió a la violencia que se vivió con Pablo Escobar y de la violencia del país, culminó diciendo que “el miedo no podrá detenernos”.

El mandatario de los antioqueños publicó un video en el que pidió oraciones por la vida del senador Miguel Uribe Turbay y escribió que se debe tener “Firmeza, firmeza y más firmeza”.

Gobernador de Antioquia pidió oraciones por la salud de Miguel Uribe Turbay

“Antioqueños, les habla Andrés Julián, les pido que elevemos una oración por la vida del senador Miguel Uribe, que sufrió un atentado en Bogotá. Quienes soportamos el dolor del narcotraficante Pablo Escobar, quienes hemos sido testigos de lo que la violencia le ha quitado a nuestro país de no respetar las diferencias, donde la vida no vale nada, donde se incita el odio, debemos rechazar y condenar estos hechos. El miedo no podrá detenernos. Dios los cuide y nos cuide a todos”, indicó el gobernador a través de sus redes sociales.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Totalmente de acuerdo Dios salve a Colombia Amén“, ”Desde Antioquia mandamos pronta recuperación a Miguel Uribe“, ”Que Dios lo proteja y salga de esta con más fuerzas a luchar por Colombia, Dios lo proteja", “Por favor Gobernador encomiéndese a la sangre de cristo que nada ni nadie le vaya hacer daño, Dios siempre protegiéndolo a usted a los alcaldes y a Colombia” y “Así es, Dios nos cuide y nos proteja de la violencia en Colombia, que Papá Dios esté con el senador”.