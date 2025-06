“Golpe de estado es haber metido tanques y fusiles en la comuna 13”: Petro le responde a Federico Gutiérrez

El presidente Gustavo Petro le respondió a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, quien señaló la decisión de ordenar la consulta popular por decreto como “Golpe de Estado”, por lo que el mandatario de los colombianos aseguró que eso “fue lo que hicieron en la Comuna 13 y con los falsos positivos”.

PUBLICIDAD

“La mayoría del pueblo de Medellín está con la consulta popular. El pueblo trabajador no va contra sus intereses ni bobos que fueran. ¿Cómo se van a oponer a que las mamás tengan bono pensional? Son buenos hijos”, dijo el presidente el pasado martes, lo que generó la reacción de Gutiérrez.

También le puede interesar: “En Medellín no apoyamos golpes de Estado”: Fico le responde a Petro que dice cuenta con el apoyo de los paisas

Petro le contestó a Fico diciendo que el golpe de Estado fue en la comuna 13

El alcalde de Medellín le había contestado diciendo “Petro quiere generar un golpe de Estado y el país de manera clara, las instituciones deben impedir ese golpe de Estado. Es una ruptura institucional, como lo hacen todas las dictaduras nacientes”.

Sobre eso el presidente dijo: “Golpe de estado es haber metido tanques y fusiles en la comuna 13, haber entregado el poder público al poder paramilitar para que desaparecieran a centenares de personas y haber utilizado la escombrera como fosa común de ciudadanos. Dictadura es matar 6.402 jóvenes inocentes con balas del Estado. Eso es un verdadero golpe de estado”.

La respuesta del mandatario generó múltiples reacciones y los usuarios de internet dijeron que: “Ruego a Dios diariamente que ya salga del poder este señor, que lo único que hace para tener a “sus simpatizantes” con él, es hablar con cizaña y del Presidente Eterno @AlvaroUribeVel, no tiene más fundamento, ni herramientas que lo ayuden a que sus “seguidores” lo sigan apoyando", “Usted justifica todas sus cagadas culpando a los gobiernos pasados, pero no mira que las guerrillas también han matado a mucha gente. Se supone que su gobierno iba a ser el “cambio”, pero estamos peor. Qué se puede esperar de una persona que está consumida en el vicio del “caf锓 y ”Golpe de Estado es lo que usted pretende hacer @petrogustavo. A todas estas, ¿leyó la nueva carta de su Ex Canciller Leyva?¿Cuál es el episodio vergonzoso que tuvo en La Guajira?¿Cómo fue la fiesta de celebración en Italia, en la que tuvo que llegar hasta la policía?“.