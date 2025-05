Fico presentó oficialmente la denuncia contra el Gobierno por crisis del sistema de salud de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ejecutó finalmente el anuncio que había hecho y es que radicó formalmente la denuncia contra el Gobierno de Gustavo Petro por la crisis en el sistema de salud de la ciudad. Fico aseguró que desde que el gobierno intervino a Sabia Salud, las condiciones so peores.

Además, aseguró que y hay otros alcaldes dispuestos a incluirse en esta demanda, en la que se piden medidas cautelares.

“Es un desastre absoluto desde que intervino el gobierno a Sabia Salud, las condiciones son peores para la EPS y ya deben 1.3 billones de pesos. A la demanda que nosotros radicamos ayer ya se han vinculado muchas instituciones públicas y privadas de hospitales y clínicas y ligas de usuario inclusive de la personería de Medellín”, dijo el mandatario.

Además, anunció que “Alcaldes de Colombia están analizando si se suscriben también a esa demanda que interpusimos ante el Tribunal, donde pedimos medidas cautelares”.

Explicó que la cartera que tienen hoy el Hospital General, Metrosalud, el hospital Consejo de Medellín y el Hospital Infantil, más del 94% les adeuda Sabia Salud.

“¿Qué está haciendo el Gobierno Nacional? acabando el sistema de salud y lo que yo he dicho, para mejorar el sistema de salud no había que destruirlo, lo están destruyendo, están poniendo en riesgo los usuarios. No hay medicina. Hablen con familiares y amigos a todo nivel. Vaya pues encuentra insulina. ¿Y dónde terminan los pacientes que no reciben los medicamentos? En las camas de urgencias y en hospitalización y estamos saturados, estamos operando al 130%“, agregó.

Fico terminó diciendo que esa Sabia Salud no estaba en buenas condiciones, “la tienen peor. Tienen intervenido más del 60% del sistema ya en el país. Están colapsando el país, están jugando con la vida de la gente, esa es la realidad".