“Usted es un lambón de Petro”: Vicky Dávila a Daniel Quintero en acalorado rifirrafe

En las últimas horas, Vicky Dávila y Daniel Quintero Calle protagonizaron un rifirrafe a través de las redes sociales, en las que la precandidata no bajó de “lambón de Petro” al exalcalde y le sacó a las imputaciones que tiene, lo que considera va en contra de sus planes de “resetear la justicia”.

PUBLICIDAD

El enfrentamiento se desató luego que Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y quien se convirtió el primero en renunciar a su cargo para poder hacerle campaña al primo de su esposa, nombrara a la aspirante presidencial en respuesta a una pregunta que Dávila lazó como encuesta para preguntar por quién votarían los colombianos mencionando a la izquierda y progresistas.

También le puede interesar: ¿Capitalismo desde la cuna? Vicky Dávila propone dar $1 millón por cada niño que nazca

Vicky Dávila y Daniel Quintero protagonizaron rifirrafe en las redes sociales

La primera pregunta fue lanzada por Dávila en la que escribió: "¿Votaría para el 2026 por la alianza de Claudia López, David Racero, María José Pizarro, Roy Barreras, Daniel Quintero, Luis Gilberto Murillo, Juan Manuel Santos, Gustavo Petro y demás petrosantistas en el 2026?“. Esta encuesta con 10.006 votos demostró que el 73,8% por ‘No’ y 26,2% por el ‘Sí’.

Como respuesta el exalcalde y aspirante a la presidencia respondió diciendo que: "¿Votaría usted por Vicky Dávila, Ciro Ramírez, Cabal, Miguel Uribe, Efraín Cepeda, Miguel Polo Polo, Ernesto Macías, José Obdulio Gaviria, y demás ficouribistas en el 2026?“.

La respuesta desató la furia de Dávila que le dijo: "Cínico!!!! Ud hasta imputado está por corrupción. Yo nunca he pertenecido a la porquería del sistema. Usted sí. Nadie que haga parte de lo mismo puede resetear tanta corrupción y suciedad. Usted no tiene autoridad moral. Y usted ha apoyado todo este desastre que vive Colombia por culpa de su Gobierno corrupto. No tiene cómo limpiarse. Usted es un lambón de Petro. Y están listos a juntarse para quedarse en el poder. No los vamos a dejar. Los ciudadanos vamos a derrotarlos, a arrasarlos en las urnas. CÍNICO!!!“.

A lo que finalmente Quintero le contestó: “¿Miedo? Nos vemos el 5 en el debate de Asobancaria para que me lo diga de frente”. Pero, como no le respondió publicó otro mensaje en el que se refirió a sus imputaciones.

PUBLICIDAD

“Estimada Vicky, tú no tienes investigaciones de nada porque no has denunciado nada, no propones nada, no has gobernado nada, no te has enfrentado ni a un poder económico ni a uno político, no has arriesgado tu vida ni tu libertad por una verdadera causa. Hoy te protegen las mafias corruptas que a mí me persiguen porque las denuncié y porque cuando gane la presidencia las voy a resetear. Mejor sigue bailando y hablando mal de Petro que hasta ahora es lo mejor que sabes hacer. Nos vemos en Asobancaria que a mí me gusta mejor hablar de frente".

Vicky de inmediato respondió con un extenso mensaje, en el que le dijo que “el país sabe cuántos corruptos he denunciado, muchos aliados suyos, como los de este Gobierno corrupto de Petro. Entonces no me detengo ahí. Me encanta, eso sí, que tiene que reconocer que nunca he sido investigada por corrupción. Eso es lo que necesita Colombia, alguien honesto a toda prueba que baje la cisterna con todos los corruptos y criminales adentro”-

Luego le siguió diciendo que “usted sí está imputado por peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción, por el escándalo Aguas Vivas (...) Mire a ver si lambiéndole a Petro, adulándolo y mendigándole que lo mire, se le compone la situación judicial. A usted lo señalan de robarse a Medellín, la Justicia dirá, a mí, de tener una trayectoria transparente y enfrentar a los corruptos y criminales, ah, y de no tener precio, tener carácter y ser FIRME. @QuinteroCalle“.

Quintero le contestó diciendo: “Vicky, con el mayor respeto: Ni hay nadie que le haya lavado más la cara a las mafias corruptas que usted, ni una campaña más tramposa que la suya”.