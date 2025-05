“Eva lo despeinó, lo peinó y lo volvió a despeinar”: Dicen por entrevista a Daniel Quintero

Eva Rey es una periodista española, que reside en Colombia y que ha pasado por medios como CM&, NTN24 y RCN. Ahora tiene un programa de entrevistas “Desnúdate con Eva”, que se transmite en Discovery Home & Health, pero cuyos clips son muy exitosos en TikTok. A través de este formato logra revelar datos curiosos de sus entrevistados, que son personalidades destacadas del entretenimiento, la música, los deportes e incluso del entorno internacional.

PUBLICIDAD

En su última entrevista, generó una ola de reacciones, porque tuvo como invitado a Daniel Quintero Calle, el exalcalde de Medellín, quien se convirtió en el primero en renunciar al cargo y ahora tiene aspiraciones de llegar a la Casa de Nariño para reemplazar a Gustavo Petro.

También le puede interesar: La razón por la que la Procuraduría sancionó por más de 10 años a tres exfuncionarios de Daniel Quintero

Entrevista de Eva Rey a Daniel Quintero Calle

Durante la entrevista, Eva le preguntó por los periodistas Julio Sánchez Cristo y Gustavo Gómez, directores de W Radio y Caracol Radio, respectivamente; lo que generó unas afirmaciones que generaron que los usuarios de internet aseguraran que se trató de una “peinada”.

La respuesta de Quintero fue: “Sánchez Cristo, sin ninguna duda”. A lo que Eva le preguntó: ¿Por qué, Gustavo Gómez te está pegando?“, a lo que le contestó: ”Gustavo Gómez es como el jefe de campaña de Fico. Cuando lo veo de frente también le digo lo mismo. ‘Usted está trabajando con Fico’. Es que ellos se sientan a comer, Luis Felipe Henao y Fico, cada fin de semana ellos arrancan ahí en Pajarea a tomarse unos tragos, luego Fico se va para Antro Cantina y se queda hasta las tres de la mañana tomando y luego se desaparece el fin de semana y vuelve a aparecer el lunes cuando la ciudad está jodida".

Eva sin dudarlo le respondió: “Joder, yo no me voy a meter porque no lo he visto, pero a Petro, al que defiendes, le pasa un poquito peor” y Quintero empezó a titubear diciendo: “Pues yo estoy hablando de Fico”; Eva contraatacó y le respondió: “Pues yo estoy hablando de Petro”.

Quintero siguió insistiendo en que él estaba hablando de Fico, intentado evadir la respuesta que correspondía, por lo que Eva le dijo: “Pero de Petro, ¿no tienes nada que decir al respecto?“; y visiblemente nervioso, contestó: ”Pues, lo que tengo que decir se lo digo a él".

PUBLICIDAD

“Es que yo voté por Petro”, dijo Quintero para justificarse y Eva de una lo interrumpió: “Pero, entonces, creo que con mayor razón, cuando uno vota, tiene que exigir”. A lo que el exalcalde agregó, “se lo digo a él”.

Eva le repitió la afirmación en pregunta y le pregunta si ha tenido ese tipo de conversaciones y Quintero le dijo: “Pues no sobre su vida personal, él verá cómo la maneja”. A lo que Eva respondió: “bueno, pero Fico también. Fico maneja su vida personal como quiera”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: "Eva lo despeinó, lo peinó y lo volvió a despeinar“, ”Fico sale cada sábado y domingo a hacer deporte en la ciclovia, todo el mundo lo ve y lo saluda“, ”A mi ya me da como 7 pesares de Daniel“, ”Fico siempre está los domingos en ciclovia, ha hecho mucho por Medellín“, ”Petro si puede pero Fico no, jajaja" y "Es increíble lo descarado y vendido que es Daniel Quintero… Lo peinaron"