“La única manera de que esto pase es cerrando ese Congreso”: Quintero sobre consulta popular durante las marchas

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín y que por estos días está en el ojo del huracán por el incidente que tuvo cuando una socia del Club El Nogal lo encontró en las instalaciones y le dijo “indiamenta”, aprovechó para hacer una camiseta con la frase “Yo soy indiamenta” y salir a las calles de Bogotá a marchar por el Día del Trabajo en Bogotá y no Medellín.

Durante el recorrido se encontró con PUBLIMETRO a quién le aseguró que la “única manera de que esto pase es cerrando ese Congreso”, al referirse a la consulta popular.

Quintero ahora asegura que para que pase la consulta popular debe cerrarse el Congreso

Quintero ya no dejó la propuesta de cerrar el Congreso como una propuesta como candidato a la presidencia de la República, en un hipotético caso en el que llegara a la Casa de Nariño, si no que ahora asegura que en el actual gobierno de Gustavo Petro, es que se debe cerrar para que se logre la consulta popular.

“La única forma de que esto pase es cerrando ese Congreso, ese congreso no va a dejar pasar eso. Yo creo que no nos va a dejar ni siquiera ir a la consulta, la van a enredar, porque es que no podemos ser ingenuos. Ellos son así, ellos se han dedicado a eso. Entonces, la única forma de lograrlo eventualmente es la presión“.

Además, aseguró que: “Ahora dicen que de pronto sí lo van a discutir, no es fácil. Pero dicen que lo van a discutir, ya se están inventando cuentos, vamos a ver con qué salen. Pero, lo que tenemos claro es que lo que se viene es un gran una una un gran cambio para Colombia y que cada voto que se va a dar por esta consulta, es un voto que se convierte al mismo tiempo en un mensaje para ese Congreso, para esas instituciones que no se quieren dejar cambiar. Colombia quiere un cambio de verdad. Ya ni Petro pudo contra este sistema corrupto, por eso ha acudido a la consulta popular“.