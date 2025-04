Emergencias por lluvias en Medellín: caos en el aeropuerto y el Metro que quedaron inundados

La ciudad de Medellín amaneció este martes en medio del caos debido a las intensas lluvias registradas desde la noche del lunes, que provocaron inundaciones en varias zonas del Valle de Aburrá, afectando gravemente la movilidad y los servicios de transporte público.

Uno de los principales afectados fue el Metro de Medellín, que reportó restricciones en sus líneas de buses debido al anegamiento en el suroccidente de la ciudad. La situación más crítica se presentó en el deprimido de la estación Industriales, que amaneció inundado, afectando la operación de las líneas 1 y 2 del sistema Metroplús.

A las 4:32 a.m., la línea 2 tuvo que suspender completamente su servicio. No obstante, a las 6:19 a.m., se restableció parcialmente entre San José y Parque de Aranjuez, en el norte, y entre Parque de Aranjuez y Barrio Colón, hacia el sur. Por su parte, la línea 1 logró operar desde las 6:30 a.m. entre Cisneros y Parque de Aranjuez.

Ante la emergencia, el Metro pidió a los usuarios mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer posibles cambios en la operación.

El aeropuerto Olaya Herrera también sufrió las consecuencias del aguacero. Según informó el concesionario Airplan, las instalaciones amanecieron inundadas, lo que impidió el inicio de operaciones aéreas a las 6:00 a.m. Personal del terminal trabajó desde primeras horas con escobas y botas para evacuar el agua y restablecer el servicio.

El Sistema de Alertas Tempranas (Siata) reportó que las lluvias iniciaron alrededor de las 10:00 p.m. en La Estrella, extendiéndose hacia Caldas, Sabaneta, Itagüí, San Antonio de Prado y otras zonas del área metropolitana. Hacia las 11:20 p.m., las precipitaciones se intensificaron y persistieron durante la madrugada, afectando también a Envigado, el sur de Medellín, Copacabana, Girardota y Barbosa.

Además del incremento de caudales en quebradas como La Altavista, La Doña María y La Santa Elena, la Secretaría de Movilidad reportó inundaciones en vías como la Calle 30, Carrera 65 y Autopista Sur, cercanas al aeropuerto.

El pronóstico indica que podrían continuar las lluvias en todo el Valle de Aburrá durante este martes.