“Un montón de pendejos que no hacen nada”: Daniel Quintero también cerraría el Concejo de Bogotá

Los últimas días el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, ha estado en el ojo del huracán por las decisiones que tomaría si en el 2026 los colombianos lo elijen como presidente de la República. Entre sus propuestas está cerrar el Congreso y ahora también agregó que haría lo mismo con el Concejo de Bogotá.

Quintero dio a conocer esa segunda medida, en respuesta al concejal de Bogotá Daniel Briceño, quien le criticó su lema de “resetear la política” cuando es aliado de dos políticos muy cuestionados.

Daniel Quintero ahora dijo que quiere cerrar el Concejo de Bogotá

Todo empezó cuando Briceño publicó un mensaje a través de su cuenta de X antes Twitter en el que dijo: "Increíble que Daniel Quintero el socio político de Julián Bedoya y Carlos Andrés Trujillo hable de “resetear” la política“.

A dicha publicación de inmediato respondió Quintero diciendo: "También hay que resetear al Concejo de Bogotá que tiene a un montón de pendejos que no hacen nada mientras la ciudad está sin agua y la seguridad jodida“.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar y le respondieron a Quintero diciendo: "Si Usted pretende lanzarse a la presidencia, cosa que entiende usted y nadie más, cuál es la necesidad de andar insultando? Hablando como gamin de cuadra? Pues, así se comporta un candidato a la presidencia? Poquita cosa sí sos“, ”De la relación con Trujillo y Bedoya si no decimos nada. Vergonzoso lo suyo Daniel. Su campaña a la presidencia tiene cero probabilidad de éxito“, ”No lo quieren en Medellín y viene a hablar de los problemas de Bogotá..." y "Está claro que el talante será de totalitarismo“.