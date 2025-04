Daniel Quintero propone cerrar el Congreso y convocar una constituyente si llega a la Presidencia en 2026

En una entrevista publicada por Revista Cambio, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle —quien ya ha manifestado su intención de lanzarse a la presidencia en 2026— aseguró que, de ganar, cerrará el Congreso y propondrá una asamblea constituyente para hacer una transformación profunda del sistema político colombiano.

“Este Congreso no cambia ni deja que el país cambie”, dijo Quintero. Asegura que los poderes actuales están hechos para que “los pobres sigan igual y los que tienen algo sigan igual”. Su propuesta, que ha generado debate en redes sociales y círculos políticos, se enmarca dentro de su idea de hacer un “reseteo del sistema”, con nuevas reglas de juego.

Daniel Quintero fue alcalde de Medellín entre 2020 y 2023, donde protagonizó una gestión marcada por tensiones con el empresariado, con la prensa local y con sectores políticos tradicionales. En 2022, renunció temporalmente a su cargo para participar en la campaña presidencial de Gustavo Petro, aunque luego retornó a su cargo antes de finalizar su periodo.

Actualmente enfrenta una imputación de cargos por el caso del contrato de Aguas Vivas, lo que califica como una persecución política. Según Quintero, ese contrato fue firmado por el exalcalde Federico Gutiérrez, a quien acusa de haber sobrevalorado terrenos y beneficiado a particulares. “La fiscal se metió una enredada tremenda”, dijo en la entrevista con Cambio.

Lejos de debilitarlo, Quintero asegura que este proceso judicial fortalece su campaña presidencial, y que su candidatura incomoda a sectores poderosos: “Nos tiran piedras, las recogemos y con ellas armamos la plataforma para transformar el país”.

¿Qué propone Daniel Quintero?

Desde hace meses, Quintero ha venido posicionándose como uno de los aspirantes más visibles de cara a las elecciones de 2026. Según dijo en la entrevista, “somos el segundo mayor electorado de Antioquia, diría que el primero”, y resalta su crecimiento especialmente entre los jóvenes.

En temas de seguridad, propone una línea dura: no negociar con grupos armados y enfrentar con firmeza a las mafias. También reivindica haber roto con lo que llama la “donbernabilidad”, término con el que se refiere a supuestas alianzas de gobiernos anteriores con estructuras criminales.

Finalmente, Quintero negó tener afinidad ideológica con algún sector: “Nunca he sido de izquierda ni de derecha, soy un ingeniero que resuelve problemas”, afirmó, señalando además que participará en la consulta presidencial de marzo de 2026, pero que si no lo dejan, “me voy solo”.

Con esta declaración, Quintero pone sobre la mesa un tema controversial que, desde ya, empieza a perfilar la campaña presidencial: una ruptura institucional profunda que reemplace el modelo actual por uno “más justo”, en sus palabras.