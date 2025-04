“Cantar rodeada de estas montañas tan espectaculares, es una prueba de que la vida sí que tiene formas de recompensarlo uno”: Shakira

Shakira cerró su gira de 'Las mujeres ya no lloran' en Medellín

Shakira volvió a Medellín después de casi 30 años, ya que desde 1996 no se presentaba en concierto. Fue un reencuentro íntimo con sus miles de seguidores, que no dejaron de corear sus grandes éxitos y en transmitirle su amor, en cada momento. Además, llevó como invitado a Carlos Vives, con quien interpretó y bailó al ritmo de ‘La bicicleta’.

“Yo no me quiero ir. Estoy enamorada de esta ciudad, enamorada. Hoy cerramos con broche de oro, aquí en Medellín, esta primera etapa de nuestra gira por Latinoamérica. ¡Aquí en Medallo!. Muchísimas gracias por esperarme, muchísimas gracias por estar aquí. Definitivamente, no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manda en su tierra”, le dijo Shakira al público luego de interpretar un par de canciones.

Shakira no dejó pasar la oportunidad de conectar, una vez más, con el alma de su público. Cerca de la mitad del concierto, la artista barranquillera se dirigió a sus fans con palabras cargadas de emoción, dejando claro que cada presentación suya va más allá de la música.

“Estar aquí y ver este estadio así y cantar rodeada de estas montañas tan espectaculares, con ustedes, es una prueba de que la vida sí que tiene formas de recompensarlo a uno. Ustedes saben que estos últimos años no han sido fáciles para mí, pero es que de las caídas nadie se salva, nadie. Pero si algo he aprendido es que la caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto”, fueron sus palabras antes de iniciar la etapa del concierto en el que aparece la ilustración de la loba acompañada de su cachorros.

