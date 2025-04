Las versiones que circulan sobre el asesinato de Sara Millery: banda criminal estaría detrás su crimen

El asesinato de Sara Millerey ha sacudido a Colombia. En un principio fue el dolor el que marcó a la ciudadanía, pero pronto este sentimiento se transformó en indignación y una poderosa exigencia de justicia. En al menos una decena de ciudades se realizaron manifestaciones y velatones para honrar su memoria y exigir resultados en la investigación. Ahora se conocen varias versiones sobre su muerte.

PUBLICIDAD

Para leer: Caso Sara Millerey: “nadie la socorrió, a pesar que se quejaba del dolor”, pronunciamiento de Caribe Afirmativo sobre su asesinato

En las últimas horas, la Gobernación de Antioquia confirmó que la Fiscalía General de la Nación ya abrió una investigación formal para esclarecer los hechos que rodearon la muerte de la joven. El caso fue asignado a un fiscal especializado en alertas tempranas de homicidio en Medellín, quien trabaja de manera articulada con el Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual y/o Identidad de Género.

¿Una banda criminal detrás del asesinato de Sara Millerey? Autoridades investigan versiones

El secretario de Gobierno de Bello, José Rolando Serrano, aseguró a la revista Semana que esperan la designación oficial del fiscal a cargo en las próximas horas. Según explicó, ya han empezado a recopilar material probatorio, en su mayoría gracias a la colaboración ciudadana y al análisis de las cámaras de vigilancia de la zona. Aunque no se cuenta con un video del momento exacto del crimen, las autoridades han delimitado un área específica que están monitoreando para identificar a los responsables.

Uno de los testimonios más repetidos señala que, en una ladera del río, un grupo de hombres habría estado grabando el ataque y, además, intimidando a quienes se acercaban, ordenándoles que no ayudaran a Sara. Las autoridades también están recogiendo más declaraciones para avanzar en la investigación.

Según relató un familiar a El Colombiano, la última vez que se vio a Sara con vida fue cuando salió de la casa de su familia. Antes había visitado a un tío para pedirle dinero. “Le pidió 10.000 pesos para comprar jabón y ropa, pero él solo le dio 5.000. Se fue molesta”, contó el testigo.

Esa misma tarde, la familia recibió la trágica llamada que alertaba sobre lo que le había ocurrido. La madre de Sara alcanzó a verla en el río, ya sin vida. Una de las hipótesis que maneja la Fiscalía es que una organización delincuencial podría estar detrás del crimen, aunque todo sigue siendo materia de investigación.

PUBLICIDAD

Por ahora, la recompensa de 50 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables se mantiene vigente.

Mientras tanto, la voz de la familia resuena con fuerza. Sandra, madre de Sara, habló en televisión y pidió que se haga justicia: “Ella no era una persona mala ni era grosera. La querían mucho y era muy conocida. La gente está consternada por lo que pasó, sabiendo que ella no le hacía mal a nadie. No merecía morir de esa forma”.