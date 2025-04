Mamá de Sara Millerey rompió el silencio: “Nunca voy a olvidar todo esto que le hicieron a mi niña”

El brutal asesinato de la mujer trans Sara Millerey González Borja, de 32 años, tiene conmocionados tanto a los habitantes de Bello, municipio al norte de Medellín, como al resto del país. Este miércoles, 9 de abril, su mamá Sandra Borja habló por primera vez sobre la profunda tristeza que la embarga y las razones por las que su hija fue asesinada de esa manera.

A través de las redes sociales circuló un impactante video en el que se observa a Sara con sus brazos, manos y dedos fracturados, luchando por no hundirse. Según las versiones, sus agresores ordenaron que no podían ayudarla; sin embargo, cuando llegaron las autoridades la trasladaron a un centro asistencial, en donde finalmente murió por la gravedad de las heridas.

Mamá de Sara Millerey aseguró que su hija no le hacía mal a nadie

En diálogo con Caracol Radio dijo que: “tengo un estoy destrozada, me destrozaron mi vida. Nunca voy a olvidar todo esto que le hicieron a mi niña Sara, me dejaron marcada por el resto de mi vida, hasta que Dios venga por mí y cierre mis ojos, nunca voy a olvidar todo, todo, lo que le hicieron a mi niña”.

Luego se refirió a la información que tiene sobre lo que le sucedió a Sara y dijo que “solo sé que tenía su cuerpo totalmente fracturado, las manos, las costillas, los pies y que me la arrojaron ahí en ese río, pero no sé quién fue, no sé por qué, no sé nada”.

También dijo que su hija era “muy popular, muy alegre, muy extrovertida, no le hacía daño a nadie, a todo el mundo saludaba. Pero nunca me dijo que estaba amenazada. Solo sé que me la mataron atrozmente y pido justicia, que esto no se quede así”.

Sobre lo último que supo de lo que hizo su hija, comentó que “creo que fue a donde el tío, lo saludo y luego se fue. Yo estaba trabajando, no sé qué más pasó de ahí para allá”.

Además, aseguró que en algunos casos se enfrentaba a las personas homofóbicas que la insultaban por ser una mujer trans, pero que como mamá siempre le decía que no les prestara atención. “Para mí a ella la tuvieron que haber asesinado tan vilmente por ser una travesti, porque ella no le hacía mal a nadie, ella era un ser de luz”.