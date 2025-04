Petro pide a periódico explicar por qué entre sus dueños hay socios “de los que robaron a Hidroituango”

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X antes Twitter, publicó un mensaje que desató una fuerte polémica, ya que en este le exige al periódico regional El Colombiano que explique por qué “entre sus dueños hay socios de los que se robaron Hidroituango“.

El mandatario utiliza las mismas frases del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien en varias oportunidades ha arremetido en contra el periódico antioqueño.

Petro hace polémica exigencia a periódico antioqueño

El presidente replicó una noticia del periódico en la que se hace referencia a lo afirmado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que se titula: "Les duele lo que funciona y aquí EPM sí funciona”: Federico Gutiérrez les salió al paso a los ataques del presidente Petro y el ministro de Minas y Energía contra la empresa de servicios públicos“.

Petro escribió: "Que explique @elcolombiano porque entre sus dueños hay socios de los que robaron a Hidroituango, y trasladaron ese robo a la tarifa pública de energía de todos los colombianos".

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: "Presente las pruebas de su afirmación ya. Esto es grave. No puede calumniar", “Urgente esa denuncia ante la fiscalía Pinocho es urgente”, “Y usted @petrogustavo para cuándo la explicación de su hijo y la plata del narcotráfico en su campaña", “Presidente, no van a contestar, definitivamente son unos carepalo! Aquí el flamante jefe del senado se niega a contestar también, otro care palo. Trate usted”, “Eso además está probado, lo extraño es que @FiscaliaCol no ha dictado orden de detención a ningún cuello blanco de Medellín. Las denuncias las hizo @QuinteroCalle oportunamente!“ y ”Denuncie formalmente y con nombre propio a esos socios “ladrones” de los que habla, la verdad usted en todo no pasa de la mera carreta...“.