La Solar: Anuncian por primera vez localidad para menores en el festival

Este viernes, 4 de abril, el festival La Solar anunció que por primera vez será un espacio para los amantes de la música de todas las edades, por lo que abrirá las puertas a personas con edades entre los 7 y los 17 años, como la una oportunidad perfecta para que los más jóvenes disfruten de los mejores artistas en vivo junto a sus familias, desde una zona exclusiva en el escenario principal.

Esta es una decisión histórica del festival, que le permitirá a los menores de edad vivir la magia de La Solar desde una tribuna especial en el Estadio Cincuentenario, dentro del escenario La Solar Jumbo.

Menores en La Solar por primera vez

Esta versión 2025 del festival permitirá que más personas puedan ser parte de esta gran fiesta, durante un fin de semana lleno de música con familia y amigos

“Durante dos días inolvidables, el 2 y 3 de mayo en el Parque Norte, podrán disfrutar de shows espectaculares encabezados por Morat, Kapo, Ovy on The Drums, Ysa C y Gynebra el viernes, y Greeicy, Beéle, Oblivion’s Mighty Trash y Anto el sábado”, indicó la organización.

Esta nueva decisión incluye el cumplimiento de las siguiente reglas anunciadas:

Solo pueden ingresar menores de 7 a 17 años, acompañados por un adulto responsable.

Cada asistente (menor y adulto) debe contar con su propia boleta en esta localidad.

en esta localidad. El espacio está diseñado para ofrecer seguridad, con acceso a baños y opciones de comida exclusivas para esta zona.

para esta zona. Se pueden adquirir boletas por día o en combo para vivir la experiencia completa.

para vivir la experiencia completa. No está permitido el acceso a otras localidades del festival desde esta zona.

del festival desde esta zona. Está estrictamente prohibido el consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas .

. El horario de ingreso es desde las 4:00 p.m., y la salida será a las 11:59 p.m .

. El ingreso a esta localidad será exclusivo y separado del resto del festival, evitando filas innecesarias.

Las boletas para esta nueva localidad ya están disponibles en Tu Boleta.