Leyenda del trance, Ferry Corsten, llega a Medellín

El próximo sábado 29 de marzo, llegará a Medellín Ferry Corsten, uno de los nombres más emblemáticos de la música electrónica mundial, al icónico Eminence Club que se convertirá en el epicentro del trance, al recibir a este artista legendario. Corsten es reconocido por sus melodías trascendentales y sus ritmos envolventes, por lo que promete ofrecer una noche inolvidable para los amantes de la música electrónica.

“Estamos increíblemente emocionados de traer a Ferry Corsten a Medellín. Su música ha trascendido generaciones y su energía en el escenario es simplemente incomparable. Queremos ofrecer a nuestra ciudad una noche donde la música y la conexión con el público se fusionen en una experiencia única”, comentaron los organizadores.

¿Cuándo toca Ferry Corsten en Medellín?

Corsten es considerado una de las figuras más influyentes de la música electrónica, especialmente en los géneros trance y progressive. Con una carrera que abarca más de tres décadas, ha lanzado numerosos éxitos bajo su propio nombre y diversos alias, como System F y Gouryella (este último junto a Tiësto en sus inicios). Su estilo lo ha llevado a presentarse en los festivales más prestigiosos del mundo, consolidándose como un referente del trance. Además, ha explorado otros géneros electrónicos y sigue innovando con su música y sus presentaciones en vivo.

De acuerdo con la organización, este evento representa una oportunidad excepcional para presenciar en vivo a un verdadero maestro del trance, un artista cuya trayectoria ha marcado un antes y un después en la escena electrónica global.

“Ferry Corsten no es solo un DJ, es un arquitecto de sonidos que ha moldeado el trance moderno. Desde la década de 1990, sus producciones han definido el género, con himnos como “Out of the Blue”, “Punk” y “Fire”. Su habilidad para crear melodías emotivas y atmósferas envolventes lo ha llevado a escenarios de los festivales más importantes del mundo, incluyendo Tomorrowland, Ultra Music Festival y Electric Daisy Carnival. Su influencia perdura, inspirando a nuevas generaciones de artistas y cautivando a audiencias globales", dicen los organizadores.

Además, “CAELUM” desplegará un arsenal de beats progresivos y trance que resonarán en cada fibra del público, con la participación estelar de Robinson Valentti, Pablo Anon y Servel. La noche se vestirá de blanco, un lienzo inmaculado para un espectáculo visual que promete ser tan trascendente como la música misma.

Detalles Clave: