“Si me voy a pagar 30 años por usted, mejor”: Mujer tuvo que escapar por amenazas de su expareja

A un día de conmemorarse el Día Internacional del Día de la Mujer se conoce un video aterrador, en el que una mujer entre lágrimas relata la pesadilla que está viviendo por cuenta de las amenazas de su expareja, que le ha dicho: “Si me voy a pagar 30 años por usted, mejor”.

PUBLICIDAD

La mujer aseguró que tuvo que salir corriendo de Medellín por su expareja, un hombre al que señala de narcisista y con el que vivió.

“Quiero informar que el fiscal que está llevado mi caso y el juez han hecho todo lo posible por darme la protección y colocar mi vida a salvo pero el sistema judicial los ata y ellos llegaron hasta donde se les permitió”, aseguró.

También le puede interesar: “No acuso a mujeres”: la respuesta de una fiscal a un hombre que denunció maltrato intrafamiliar

Mujer tuvo que esconderse porque su expareja está dispuesto a acabar con su vida

“Me tocó salir corriendo de la ciudad de Medellín, Antioquia, dejando mis cosas, el trabajo, mi gato que ha sido mi apoyo emocional todo este tiempo", escribió Lady en Tiktok, en un texto con el que acompañó el video.

En las imágenes se le observa muy afectada, llorando y sufriendo por la situación. “Estoy escondida, me están buscando para matarme. Quiero responsabilizar a Diego Jesús Marín Sánchez, alias Paquiao. Fue a buscarme a mi trabajo, supuestamente a alertarme, a darme un consejo que porque supuestamente me iban a matar”.

Asegura que el hombre tiene su ubicación y que su vida corre peligro y comparte un audio en el que se le escucha decir: “No me tenga miedo malparida, me importa un culo, si me voy a pagar 30 años por usted, mejor. No me tenga miedo, mucho mejor porque más me gusta. No siga jugando más conmigo que me daña el corazón y me importa un hp culo irme para la cárcel, pero me la llevo al papayo”.

PUBLICIDAD

Además, reveló que lleva 4 años separada de este sujeto, que le tenía que mandar dinero y que el último año dejó de hacerlo.

“A mí me cobran las cosas que él debe. Cuando viví con él, viví un infierno, me hacía arrodillarme para pedirle perdón me pegaba, me trataba mal, me humillaba delante de la gente, tuve dos intentos de homicidio porque me quería matar”, reveló entre lágrimas.

Relató que le exigía vestirse siempre de la misma forma, la maltrataba psicológicamente todo el tiempo y llegó al punto de decirle que primero iba por ella y luego por su mamá.