“La palabra vale”: Federico Gutiérrez habló de sus aspiraciones presidenciales en el 2026

En medio de una entrevista, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, se refirió a sus aspiraciones para volver a la contienda electoral con miras a la presidencia de la República en el 2026. El mandatario de los medellinenses fue contundente con su respuesta.

En diálogo con el director de la Revista Semana, Yesid Lanceros, Fico respondió si se lanzaría en la próximas elecciones presidenciales.

¿Federico Gutiérrez será candidato a la presidencia 2026?

“¿Usted va a renunciar a la Alcaldía de Medellín para ser candidato presidencial?”, le preguntó Lancheros al alcalde, a lo que respondió: “yo estoy convencido de que la palabra vale y la palabra tiene que valer, y más en lo público. Cuando yo me lancé a la Alcaldía de Medellín, me lancé con un propósito que era que recuperáramos la ciudad entre todos, que volviéramos a unir la ciudad y no pensando como en un trampolín”

Luego continuó diciendo que: “Yo ya fui candidato a la presidencia, fue un gran honor, en esa oportunidad. Si la vida en algún momento, más adelante, me da esa oportunidad de volver a ser candidato presidencial y de buscar la presidencia, ya el tiempo y Dios hablará”.

Gutiérrez aseguró que está concentrado en la Alcaldía, “tenemos 2 años y 10 meses por delante para sacar a Medellín adelante del reto como la recibimos, una ciudad que fue víctima de la corrupción, de la politiquería, del clientelismo, del abandono y de la desidia. En un año hemos podido enderezar la ciudad y ahora lo que sigue es ya ejecutar los grandes proyectos”.

“Me comprometí a hacer un gobierno de 4 años y yo soy los que cumplo la palabra, eso para mí es muy importante, más allá de egos y personales”, dijo.

