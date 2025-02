Adolescente le causó la muerte a una mujer cuando aprendía a manejar un camión

En las últimas horas se registró una tragedia en el municipio de San Jerónimo en el departamento de Antioquia, cuando un camión que era conducido por una menor de edad que estaba aprendiendo a manejar, chocó contra personas y un establecimiento comercial.

De acuerdo con lo que se ha podido establecer, el padre de la menor le estaba enseñando a manejar cuando ocurrió el incidente.

Tragedia en San Jerónimo por accidente de camión conducido por una menor de edad

El hecho se registró en pleno casco urbano, en el que una mujer perdió la vida, quien tenía un puesto de comidas en vía pública y que fue atropellada por la menor de edad. La mujer fue identificada como María.,T.,Pulgarín.

Aunque a la mujer lograron trasladarla de inmediato hasta un centro asistencial en la localidad, perdió la vida por la gravedad de las heridas que sufrió.

A través de las redes sociales circulan videos que se han hecho virales y en los que se observa cómo el vehículo que era conducido por la menor de edad terminó incrustado en un local comercial, generando pérdidas millonarios en el negocio que además de los daños en la infraestructura, también registró pérdidas en la mercancía que quedó totalmente destruida por el fuerte impacto.

La Alcaldía del municipio de San Jerónimo expresó sus condolencias a la familia y amigos de la víctima del accidente a través de sus redes sociales. “Una mujer ejemplar, dedicada a su familia, emprendedora, amorosa y de gran corazón. Que su legado de amor y bondad perdure en quienes la conocieron. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos nuestras plegarias por su eterno descanso”.

Usuarios de internet se pronunciaron sobre el hecho diciendo: "A la cárcel el adulto y la menor al psicólogo porque no va aguantar eso… totalmente irresponsable en pleno pueblo que mantiene lleno, en una loma, un carro de carga, absolutamente todo mal. Afortunada la otra viejita de no morir estripada en la pared“, ”Aprender a manejar en un carro de 1 tonelada en un barrio con alta transitabilidad, merece ir a la cárcel el señor la idiotez humana nos afecta a todos“ y ”En esos municipios no hay escuelas de conducción? ... A qué persona con un poquito de razón y lógica se le ocurre entregar un vehículo de carga a un menor de edad para “enseñarle” a manejar en una calle residencial?“.