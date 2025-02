“Todo se le cae”: Daniel Quintero critica a Fico por cancelación del concierto de Shakira en Medellín

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero se va contra el actual mandatario Federico Gutiérrez por la cancelación del concierto de Shakira en Medellín, en redes sociales el exmandatario ha enviado varias indirectas de tipo político, al actual alcalde de capital antioqueña. Comparó algunos proyectos que no ha podido terminar ‘Fico’ y le anexo ahora la fallida presentación de la cantante barranquillera.

“Todo se le cae al Chirrete: Concierto de Shakira, Hidroituango, el Metro, Villegas”, escribió Quintero en redes.

Para leer: “Shakira se estaba desguañangándose en su show”: así vio Karen Sevillano el concierto en Barranquilla

Esta no ha sido la primera indirecta de Daniel Quintero hacia el gobierno de Federico Gutiérrez, el pasado 21 de febrero compartió en redes el siguiente mensaje: “No saben cuadrar un concierto para Shakira pero que buenos son cuadrando un concierto para delinquir”.

Sus mensajes han generado un debate en redes a favor y en contra de sus afirmaciones.

Shakira lamenta la cancelación de su concierto en Medellín: “Me duele mucho no poder subirme al escenario”

Medellín, 22 de febrero de 2025 – Este sábado, la cantante Shakira compartió con sus seguidores su dolor por la cancelación de su esperado concierto en el estadio Atanasio Girardot, programado para este lunes. A través de una historia en Instagram, la barranquillera expresó lo difícil que fue para ella anunciar que no podría presentarse ante sus fans de Medellín.

"Mi gente de Medellín! Me duele mucho no poder subirme al escenario y cantar para ustedes con las ganas que tenía. Mis hijos estaban emocionados por conocer Medellín", escribió Shakira, mostrando su tristeza por la cancelación y resaltando que no solo ella, sino también sus hijos, esperaban con ansias este evento.

La artista también mencionó lo mucho que le ilusionaba poder reencontrarse con sus seguidores: “Mis hijos estaban emocionados por conocer Medellín, y yo por reencontrarme con ustedes y compartir las sorpresas que les tenía preparadas”.

Shakira expresó su pesar especialmente por aquellos fans que ya habían viajado para asistir al evento: “Lamento mucho el inconveniente, especialmente para quienes han viajado. Está fuera de mis manos y de las de mi equipo de producción, pero estoy segura de que pronto encontraremos una nueva fecha para celebrar juntos. Siempre agradecida por el apoyo incondicional que me brindan. Los quiero mucho y espero verlos muy pronto”, aseguró la cantante.

El concierto de Shakira en Medellín fue suspendido debido a problemas técnicos con el montaje del escenario, lo que impidió que el show se realizara tal como estaba previsto.