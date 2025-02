“Chocó necesita medidas como el Catatumbo”: gobernadora del departamento pide conmoción interior contra el ELN

Las comunidades más alejadas del Chocó han perdido la cuenta de las veces que el ELN ha impuesto paros armados en su territorio. A pesar de conocer bien esta práctica ilegal y restrictiva, continúan siendo víctimas directas de sus devastadores efectos. El conflicto armado en el departamento no es algo nuevo; durante años, distintos gobernadores han solicitado medidas efectivas para restaurar el orden público, pero sus peticiones han resultado insuficientes. Ahora, ante la inminente amenaza de un nuevo paro armado ilegal, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba ha solicitado la declaración del estado de conmoción interior.

“La conmoción interior que se generó debe haber sido una medida más amplia que involucrara también al departamento del Chocó. La paz en el Chocó no se pudo. Con el ELN no se pudo. Con el Clan del Golfo no se ha podido todavía. Entonces, hay una conmoción interior por efectos del impacto de la criminalidad sobre la ciudadanía. Hay un estado de conmoción interior que aplica a la República de Colombia. Pues entonces es Catatumbo, pero también es Chocó, porque lo estamos evidenciando todos”, expresó la gobernadora a La FM.

Según la gobernadora, la Paz Total del Gobierno Petro no ha tenido un impacto real en la región, donde la guerra sigue siendo una de las pocas alternativas económicas para los jóvenes. “Muy probablemente los chicos se nos desestimulen o se desilusionen en torno a la posibilidad de hacer la paz, en torno a que hay unos compromisos adicionales que tienen que ver con cambiar su modo de vida para que puedan tener otras alternativas y no se ha logrado todavía. Entonces, yo insisto, para que la Paz Total pueda tener escenarios exitosos y que, por ejemplo, este o la otra negociación que está pendiente pueda avanzar, se requiere inversión”, afirmó.

La gobernadora lamentó que Chocó no haya sido incluido en el decreto que declaró la conmoción interior para el Catatumbo, donde se cumple un mes del inicio de una de las guerras más sangrientas entre el ELN y las disidencias, conflicto que ha dejado miles de desplazados, familias confinadas, desaparecidos y muertes violentas. “No podemos invertir en desarrollo porque debemos responder a la crisis, con ayuda humanitaria, albergue, alimentación (…) La comunidad sabe que sembrar una mina antipersona se hace en minutos y el único desminado es el que debe ir haciendo la tropa del Ejército en la medida en que va avanzando. La gente sabe que cerca de sus fincas, en los huertos, en el camino a sus casas o colegios, pueden encontrar minas antipersona”, agregó.

El Chocó se alista para enfrentar un nuevo paro armado del ELN a partir del martes 18 de febrero. Las autoridades y las fuerzas militares se preparan para prevenir la afectación y victimización de las familias en las zonas donde se aplicará la restricción ilegal.

La gobernadora del Chocó, además, aseguró en La W que el departamento enfrenta una creciente inestabilidad financiera, lo que requiere acciones extraordinarias del Gobierno Nacional, similares a las implementadas durante la ola de violencia en el Catatumbo. “Si uno no puede generar desarrollo económico, no puede generar mejores ingresos para los ciudadanos y la administración pública, es decir, no se puede responder ante las crisis y los grupos delincuenciales toman poder, ese es el círculo vicioso al que se somete el Chocó, más aún cuando no hay atención por parte del Estado (…) Necesitamos que se tomen medidas extraordinarias”, afirmó.

Finalmente, aunque no se refirió específicamente a un decreto de conmoción interior, la gobernadora destacó la urgencia de implementar medidas económicas excepcionales para contrarrestar la crisis.