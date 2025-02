“Hasta que no llegue uno más a Medellín”: Fico por nuevo extranjero inadmitido por alerta

En dos semanas se han reportado tres casos de extranjeros que al llegar al aeropuerto internacional José María Córdova son inadmitidos. El sistema de colaboración con el Gobierno de Estados Unidos llamado Angel Watch permite que los presuntos agresores sexuales sean identificados.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró a través de sus redes sociales la inadmisión de un nuevo extranjero que pretendía entrar al país para quedarse en Medellín.

Impiden el ingreso a Medellín de extranjero por alerta de agresor sexual

Este viernes, 14 de febrero, se conoció un nuevo caso en el que un extranjero fue inadmitido por presentar alerta del gobierno norteamericano.

“Hasta que no llegue uno más a Medellín. Go Home. El año pasado logramos que el gobierno de los Estados Unidos compartiera su base de datos #AngelWatch donde aparecen los nombres de agresores sexuales de menores y de mujeres. Esto está dando resultados. Una vez llegan al aeropuerto José María Córdoba, son devueltos para su país de origen. En Medellín no hay tolerancia con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Gracias @MigracionCol“, escribió el alcalde a través de sus redes sociales.

Por su parte, Migración informó que: “Oficiales de MigracionCol en Medellín aplican nueva medida de inadmisión a un ciudadano extranjero que pretendía ingresar al país. Al verificar en nuestros sistemas de información el individuo presentaba una alerta #AngelWatch, como presunto agresor sexual de menores de edad".

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “No le tapen la cara! Puede entrar por otro lado y hay que reconocerlo!”, “¿Por qué le tapan la cara? En USA a un Colombiano, le muestran hasta el duodeno inflamado... Definitivamente las instituciones de este país mantienen la sumisión” y “Que lo devuelvan esposado”.