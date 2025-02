Marcela Aristizábal denuncia hostigamiento por su hijo con discapacidad en colegio de Envigado

A través de las redes sociales, Marcela Aristizábal, emprendedora de productos cosméticos, con más de 640.000 seguidores, publicó un video en el denunció lo que estaba viviendo por cuenta del hostigamiento que recibe por parte del colegio en el que están sus hijos, uno de ellos con discapacidad, en el municipio de Envigado, al sur de Medellín y el Valle de Aburrá.

Aristizábal aseguró que uno de sus hijos ha sido violentado en sus derechos dentro de la institución educativa.

Marcela Aristizábal, de Fruto Salvaje, denunció hostigamiento

“Si tú eres una familia donde has tenido una hija o un hijo que ha sido violentado, que ha sido abusado en sus derechos dentro de las instituciones, esto es para ti, porque basta ya, que las niñas y los niños estén siendo maltratados y estén siendo abusados de manera sistemática, y que las instituciones que deberían ser garantes y proteccionistas de sus derechos, no estén haciendo su labor”, dice la primera parte del video.

Luego siguió diciendo: “Los niños y las niñas tienen que dejar de ser una cifra y un número más para las instituciones y aunque esto ha sido un proceso muy difícil para nosotros como familia, en donde nos hemos visto afectados psicológicamente de manera grave”.

Aseguró que hace la denuncia para defender su buen nombre, porque la institución educativa en la cual estaban sus hijos fue negligente.

“Una institución negligente que me viene maltratando de manera sistemática y psicológica, en donde menciona mi nombre (...) La rectora, que nunca nos dio la cara, ni siquiera cuando mi hijo y mis hijas fueron retiradas”, dijo.

Sin dar el nombre agregó: “Estoy aquí porque esta señora me viene mencionando varias veces en los grupos de WhatsApp, sin darme la oportunidad de defenderme, agrediéndome. Me siento atacada por ella”.

Aristizábal aseguró que ha recibido correos intimidantes para que guarde silencio, pero dice que lo hará solo cuando la justicia se lo ordene.

La denuncia tiene que ver con el tratamiento a su hijo con Síndrome de Down, por quién Aristizábal ha emprendido una lucha continua para que sea respetado en sociedad, es víctima de bullying por parte de otros estudiantes

“Inti Nawal empezó a tener algunas situaciones con sus compañeros, mi hijo tiene profesora en casa, va a fonoaudiología (...) tienen un grupo de personas detrás de él para que sea una persona funcional para la sociedad”, dijo.

Sin embargo, empezó a tener comportamientos violentos y a retroceder en avances para su edad, como el control de esfínteres.

Algunas de sus seguidoras comentaron diciendo: “Nuestros hijos son los principal como madre de una niña con síndrome de Down me coloco en tu lugar y estaría igual ,apoyo total para ti Marcela y que pasa con los padres que no educan a sus hijos, menciona el colegio para que se tomen medidas”, ”Que la lucha no se solo tuya, que las administraciones hagan su trabajo por el bienestar y seguridad de los niños. Fuerza manis" y “Tengo a mi hijo con síndrome de Down desescolarizado por que en el colegio donde estudiaba cada vez me ponían más trabas y no le conseguí cupo este año en ningún lado y aparte siento que ninguna institución está preparada para la inclusión”.