Asamblea de Antioquia aceptó ejecutar el cobro por seguridad, estos son los que tienen que pagar

La Asamblea de Antioquia le aprobó al gobernador Andrés Julián Rendón, el Proyecto de Ordenanza No. 59 de 2024, con el que se impone la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con la que se busca invertir 1,09 billones de pesos entre 2025 y 2027 en cinco proyectos clave. La decisión no fue del agrado de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y presidente de EPM, quién aseguró que ese cobro no se realizará en la factura de energía.

Según el gobernador, este recaudo aproximado de 1,9 billones de pesos serán invertidos en la compra de tecnología para la seguridad, mejorar condiciones de la Fuerza Pública, Escuadrones Militares y policiales entre el 2025 y 2027.

Aprueban cobro de Tasa para Seguridad en Antioquia

“La inseguridad es el impuesto más alto que pagamos como sociedad. Creo en la seguridad como generadora de tranquilidad y motor de la inversión. ¿Para qué libertad o bienes, si no podemos disfrutarlos? La mejor inversión es la seguridad, creo en ella. Como gobernador propuse la Tasa de Seguridad y hoy gracias a Dios fue aprobada. Gracias a los diputados que acompañaron esta iniciativa y a quienes enriquecieron este debate con propuestas y conversaciones incómodas, de eso se trata la democracia y de eso se trata gobernar”, afirmó el Gobernador.

Según la Gobernación, los que deben pagar son: “Están exentos de la contribución el 85 % de los suscriptores residenciales pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, mientras que el 63 % de los suscriptores del sector comercial pagarán, aproximadamente, un máximo de 28.400 pesos al mes a precios de 2024. El 75 % de los suscriptores del sector industrial pagarán máximo 122.000 pesos al mes a precios de 2024″.

Sin embargo, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín se pronunció ante la decisión y dijo: “Lamentablemente la Asamblea Departamental de Antioquia aprobó la ordenanza que propone crear un nuevo impuesto-tasa para ciudadanos y empresas, a través de la tarifa de energía. No puedo estar de acuerdo con esto. Fueron 14 votos positivos, 10 votos negativos y 2 no votaron”.

Luego dijo que como presidente de la junta de Empresas Públicas de Medellín, EPM, “NO haremos dicho cobro a ciudadanos y empresas. Es inconveniente que se toque la tarifa de energía, que ya de por sí es costosa. Frente a las necesidades de seguridad, comparto la preocupación. El Gobierno Nacional debe fortalecer el presupuesto para nuestra fuerza pública. Desde Medellín invertiremos en estos 4 años (2024-2027) $1,3 Billones en fortalecimiento de organismos de seguridad y en tecnología. Desde el Área Metropolitana invertiremos $150 mil millones en cámaras para la seguridad en los 10 municipios del Área. Las empresas y ciudadanos no aguantan más impuestos”.