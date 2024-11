“No vamos a permitir eso”: Reclamo de Fico a vendedora de suvenires de Pablo Escobar

A través de las redes sociales se conoció un video en el que se le observa al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, haciéndole un reclamo a una joven vendedora de recuerdos para turistas en la ciudad por ofrecer productos con la imagen o las frases de Pablo Escobar. El lugar no es claro, pero por el tamaño del negocio, se presume que es uno de los más visitados por nacionales y extranjeros.

El mandatario de los medellinenses le dijo a la vendedora, una joven de 20 años, que vender productos con la imagen de Pablo Escobar afecta a las víctimas, que durante la guerra del narcotráfico perdieron a sus familias.

Federico Gutiérrez le reclamó a joven por vender imágenes y recuerdos de Pablo Escobar

“No voy a permitir que eso lo hagan aquí, el daño que esto le hace a la ciudad y a las víctimas... ¿cuántos años tienes tú?”, fueron las primeras palabras del alcalde.

La joven le respondió que tiene 20 años, por lo que siguió diciendo: “a ti no te tocó vivir eso y tú las vendes ahí. Y, yo te entiendo que tu trabajas acá, ¿cierto?, no es tu negocio; pero el daño que hizo este tipo, el daño que le hizo a la ciudad, a las víctimas... Solo entre 1983 y 1993 murieron de forma violenta en Medellín 46.000 personas de cuenta de esta gente, casi todo un estadio completo y las víctimas de la violencia y de estos mafiosos cada que ven esto sienten un dolor igual o peor al que sintieron en ese época y esa no es la ciudad”, le dijo el mandatario.

Gutiérrez insistió en que: “esto no es lo que le podemos vender a la ciudad. ¿Qué le podemos vender nosotros a la ciudad? Arte, cultura a los extranjeros a todo el que viene a Medellín, (señalando los productos) pero esto no es a lo que la gente viene a Medellín”.