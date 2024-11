Confirman lo que estaban haciendo los padres de niña de 4 años que deambulaba sola en la calle

De conocen los detalles de lo que sucedió con una niña de solo 4 años de edad, a la que las cámaras de seguridad del barrio Santa María La Nueva, del municipio de Itagüí, al sur de Medellín, identificaron a una niña que se encontraba deambulando sola a las 2:00 de la mañana. Con el paso de las horas se logró establecer las razones por las que la niña terminó caminando sin compañía de un adulto por la calle.

Una vez las autoridades identificaron que se trataba de una niña, una patrulla verificó la situación y cuando comprobaron que no había nadie con la menor de edad solicitaron el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia.

Detalles de lo que pasó con niña de 4 años que estaba caminando sola por la calle

Los uniformados de la Policía de Infancia y Adolescencia llegaron para restablecerle sus derechos y trasladarla a la Comisaría de Familia Permanente de Itagüí.

De acuerdo con Noticias Caracol, se logró evitar una tragedia, gracias a las cámaras de seguridad de la zona, que se percataron de la presencia de la niña caminando sin supervisión de ningún adulto.

De acuerdo con la administración local, después de varias horas, llegaron al lugar unas personas en aparente estado de alicoramiento, que aseguraron ser los familiares de la niña; sin embargo, al no aportar ningún documento que verificara esa información, la autoridad administrativa decidió otorgar una medida de protección provisional y no entregar a la niña para revisar su estado de salud.

El alcalde, Diego Torres, calificó de indignante la situación y aclaró que ya se están llevando a cabo investigaciones para esclarecer los hechos.

“Estuvimos atentos desde la Alcaldía para que esa niña tuviera su protección, pero son cosas que no pueden ocurrir en la ciudad de Itagüí. No se pueden seguir aprovechando el sistema de seguridad para que los padres de familia de manera irresponsable no tengan el cuidado de sus hijos”, dijo el mandatario.

Poco después la Comisaría de Familia de Itagüí después de verificar y constatar el grado de consanguinidad, entregó a la niña a sus padres, pero, con previa amonestación para la asistencia de ambos padres a un curso obligatorio sobre los derechos de la niña.