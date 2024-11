Fuerte polémica por funcionaria de la Fiscalía que se disfrazó de miembro del ELN

Una fuerte polémica se ha desatado en las redes sociales luego que saliera a la luz un video, que en poco tiempo se viralizó, en el que se observa a una funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, en el municipio de Santo Domingo, Nordeste antioqueño, que en un evento público el pasado viernes, apareció disfrazada como miembro del ELN. Un uniformado de la Policía Nacional se percató y de inmediato la interpeló, para decirle que lo que estaba haciendo al ser funcionaria pública era ilegal.

En las imágenes aparece la mujer aparece montada en un caballo, poco después de desfilar entre los asistentes luciendo un camuflado completo, un brazalete y una pañoleta del ELN.

Un uniformado de la Policía Nacional al observar el hecho se acertó ante la funcionaria, al identificarla y le hizo un requerimiento y diciéndole que no podía estar usando esos emblemas, por lo que debía acompañarlo a la estación. “No, no señora. Hágame el favor doña Martha por segunda vez, hágame el favor y se quita esos emblemas”, se le escucha decir al policía.

La mujer le responde: “sí me los voy a quitar porque ya me voy a bajar el caballo”, a lo que agrega el uniformado: “bájese del caballo y nos acompaña a la estación, por favor”. Martha le contestó de inmediato: “yo no voy a ir a la estación”; sin embargo, el policía le advierte: “usted verá si hay que hacer el uso de la fuerza”.

“Querido, qué pena, pero no, esto es un disfraz, yo soy de un grupo (inaudible)”, dice la mujer tratando de defenderse, a lo que el policía le responde: “usted es funcionaria pública señora, usted trabaja para la Fiscalía, usted tiene que dar ejemplo. Esos son emblemas, ya le dimos a conocer bajo el código penal que eso es un delito”.

Por su parte, el alcalde de Santo Domingo, Fabio Ignacio Mira, explicó que el hecho se registró en el marco de las fiestas del Chalán y la ganadería, “se acostumbra a hacer una cabalgata de disfraces y una funcionaria de la Fiscalía, cabe anotar que no fue la fiscal, sino la secretaria, que tampoco es de Santo Domingo, y pertenece a un grupo organizado de los Chochos, y que a ella le pareció jocoso representar a un integrante del ELN, donde la gente no lo vio con buenos ojos”.

El mandatario indicó que la mujer recibió un comparendo por irrespeto y por rehusarse al llamado de las autoridades.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “Te felicito señor policía usted es un patriota”, “pero quién en su sano juicio se pondría ese tipo de disfraz”, “No me parece que esté haciendo nada malo es como ponerse un disfraz del diablo o de Dios no me parece malo pues es un disfraz”, “uso de prendas exclusivas de las fuerzas militares” y “No es disfraz porque usa prendas militares, fuera disfraz si el uniforme estuviera hecho con telas similares, pero esa prenda tiene un código que si se lo quitan lo miran”.