Daniel Quintero Calle reaccionó al masivo “Fuera Petro” y dijo qué preferiría que gritaran

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, publicó un mensaje a través de su redes sociales en el que dijo lo que preferiría que gritaran los miles de ciclistas que participan del Giro de Rigo, una carrera de despedida del reconocido y querido ciclista colombiano Rigoberto Urán, que en el momento de la partida en los soterrados de Parques del rio, al unísono decían “Fuera Petro”.

El exmandatario publicó a través de su cuenta de X antes Twitter un mensaje con lo que sí deberían gritar las personas, en lugar de hacerlo en contra del presidente Gustavo Petro.

Daniel Quintero Calle dice qué sería mejor gritar que el “Fuera Petro” en Medellín

El hecho se registró cuando más de 11.000 ciclistas, que logró convocar Rigoberto Urán, para hacer un recorrido por Medellín, el Valle de Aburrá y municipios cercanos de Antioquia, se encontraban en el soterrado de Parques del Río, donde se daba la salida y los miles de participantes se unieron para gritar: “Fuera Petro”.

“Mejor si en lugar de gritar “fuera Petro” gritaran “fuera huecos, atracos y tacos, fuera pedófilos, carteles y narcos””, escribió el exalcalde en su cuenta.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Como alcalde no sirvió para un carajo y ahora quiere arreglar Medellín desde aquí”, “Debería ir meterse allá y pedirles que griten otra cosa, a ver cómo le va”, “Problemáticas que en SU ADMINISTRACIÓN no le dio solución y ahora pretende que el nuevo gobernante en menos de 1 año, le dé solución y usted en 4 años, no hizo ABSOLUTAMENTE NADA. Estás enfermo ome @QuinteroCalle y das lastima” y “Es que con el ”fuera Petro” creo se resume todo lo que quieres que griten”.