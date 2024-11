Tragedia: Bebé de 2 años murió ahogado en una piscina por un segundo sin supervisión

En las últimas horas se conoció un lamentable hecho, que ha conmocionado a la comunidad del municipio de Girardota, al norte de Medellín y del Valle de Aburrá, en donde un bebé de solo 2 años, identificado como Jerónimo Sánchez Atehortua, murió al ahogarse en una piscina.

De acuerdo con la información conocida, los hechos se registraron al interior del condominio Villalegre, ubicado en la carrera 14 #15-24, casa 15.

Alerta Paisa conoció que la madre del menor indicó que todo sucedió cuando ella estaba en el garaje de su casa organizando algunos elementos. De un momento a otro se percató de la ausencia de Jerónimo y comenzó a buscarlo por todo el condominio.

Al no encontrarlo, decidió entrar a la vivienda del vecino, que tiene acceso directo a la piscina y allí fue donde encontró el cuerpo de su bebé flotando.

La vivienda tiene la entrada directa a la piscina a través del parqueadero y, al parecer, no cuenta con las medidas de seguridad requeridas para una piscina.

La mujer desesperada se lanzó al agua para sacarlo y lo trasladó de inmediato al Hospital San Rafael del municipio de Girardota, en donde los médicos hicieron hasta lo imposible para lograr reanimarlo. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes y el bebé fue declarado muerto.

Las autoridades adelantaron las labores técnicas de investigación en el lugar de la tragedia, para determinar qué fue lo que sucedió y poder determinar exactamente cómo fue que el bebé de solo 2 años de edad terminó en la piscina.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Lamentable la falta de empatía y solidaridad con esta tragedia familiar. Unos minutos que se convierten en pesadilla, y la falta de entendimiento de las realidades de una madre que cuida, arregla, organiza, cocina y en un instante pierde su vida entera. Un accidente incalculable.”, “No es que la piscina de al lado no tenga la seguridad adecuada.. solo que los padres viven más metidos en el teléfono que cuidando a los hijos y más a esa edad” y “Que pesar los niños no se les puede quitar la mirada en ningún lugar” y “Un niño a esa edad, no hay que perderlo de vista, ni un segundo, por favor hay que cuidar más los niños”.