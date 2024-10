“Petro es un presidente que estorba”: Fico por rifirrafe por habitantes de calle en Medellín

Ante dos casos paralelos con habitantes de calle y un vendedor ambulante en un evento de Buen Comienzo en Medellín , donde asisten niños de 0 a 5 años, que tendría expuestas sus partes íntimas y que fue expulsado por las autoridades al negarse a ir. El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en el que señaló que a él no le incomodan los habitantes de calle y que “son fascistas quienes golpean vendedores ambulantes y matan habitantes de calle”.

PUBLICIDAD

También le puede interesar: “Me están pagando por tirar piedras”: Habría revelado habitante de calle en Medellín

Ante las afirmaciones del presidente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que: “tenemos un presidente que en lugar de ayudar estorba”.

Enfrentamiento entre Petro y Fico por habitantes de calle en Medellín

Nuevamente el presidente y el alcalde se enfrascaron en una pelea por redes sociales, esta vez por cuenta de los habitantes de calle, que dicho sea de paso, han aumentado a cerca de 9000 en los últimos cuatro años.

Petro publicó el video del momento en el que las autoridades debieron expulsar a un hombre, presuntamente habitante de calle, que estaba en inmediaciones a donde se realizaba un evento de Buen Comienzo, al que asisten niños de 0 a 5 años, y que tendría el cierre del pantalón abierto y sus partes íntimas expuestas.

“Con este tipo de fascismo no se construye una ciudad democrática, libre y hermosa. La limpieza no se logra agrediendo a la persona vulnerable. El derecho a la ciudad es democrático”, publicó el presidente y publicó un video en el que se observa a un hombre que habría agredido al presunto habitante de calle.

El secretario de Seguridad, Manuel Villa, le respondió y dijo: “En el marco del Festival Buen Comienzo, este señor se encontraba en el lugar en medio de un evento de la primera infancia y tenía el cierre de su pantalón abajo y sus partes íntimas expuestas. Por esto le pidieron el favor que se retirara del lugar donde había niños y niñas. El señor toma una actitud grosera y agrede a una de nuestras mujeres del equipo de Espacio Público. El personal se retira para evitar una confrontación, y la seguridad privada del evento alerta a la policía, que llega al lugar para controlar la situación. Al señor, de hecho, se le incauta un cuchillo”.

PUBLICIDAD

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez se refirió al tema y dijo: “Tenemos un presidente que en vez de ayudar, estorba. Esa es la realidad. El presidente miente una vez más en su trino y como es recurrente en la mayoría de sus intervenciones, miente, genera odio y división”.

Ante la reacción el presidente le respondió: “A mí no me incomodan los habitantes de calle, hay que cuidarlos y superar problemas sin violentarlos, con afecto y amor, así que la dirección de habitante de calle del Ministerio de la Igualdad debe diagnosticar situación y actuar. Sí me refería como fascistas a quienes golpean vendedores ambulantes y matan habitantes de la calle no me refería al alcalde Medellín, ni lo nombro; no se porqué se da por aludido”.