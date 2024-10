Detrás de cámaras de cómo opera el mantenimiento del Metrocable de Medellín

Después de los incidentes que se han registrado con el Metrocable de Medellín, la empresa abrió sus puertas para que se conozca el proceso de mantenimiento que se adelanta de manera permanente para garantizar la seguridad. Este es el sistema de transporte prioritario para los habitantes de la capital antioqueña, el cual cuenta con dos líneas de metro, seis de cables aéreos, tres de buses y una de tranvía, el sistema moviliza a poco más de 1,1 millones de pasajeros diarios.

El gerente Tomas Elejalde, explicó que: ”somos una empresa pública y estamos obligados a ser totalmente transparentes con nuestro qué hacer, mostrar en qué están los recursos invertidos y cómo se hace la gestión. Tenemos un equipo de mantenimiento muy comprometido de más de 680 personas y tenemos unos recursos importantes que se invierten en el mantenimiento, que siempre está vigilando para garantizar las rutinas de seguridad”.

Aseguró que trabajan en entender el tipo de fallas que se han presentado porque no se relacionan la una con la otra. “Son dos tipos de problemas muy diferentes, el del 26 de junio y el del 2 de octubre, que no se relaciona una falla con la otra. La primera es bastante compleja con el desenlace fatal de la muerte de Jhon Jairo Londoño, que no tiene que ver con una falla ocasionada por una descarga eléctrica en un elemento de control, en uno de los tableros”.

La empresa aseguró que para evitar que vuelva a suceder una falla de este tipo, se realizará las inspecciones de radiografía como parte del mantenimiento preventivo. Ya se hizo la inspección del 100% de las pinzas, de las 500 que tiene el sistema.

Las cifras

100.000 millones de pesos se invirtieron en el 2023 en todo el mantenimiento del Metrocable.

Más de 680 personas trabajan en el mantenimiento del sistema.

98.000 millones de pesos en repuestos de todo tipo para atender emergencias.

La frase

“Como un proceso para evitar que vuelva a suceder, tomamos la decisión de inspeccionar el 100% de las pinzas que tenemos en Medellín, que son alrededor de unas 500″, Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín.